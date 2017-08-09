Bafetimbi Gomisi: Tek hayalim babama...
"Fransa'ya ait hissediyordum"
Gomis, Fransa Milli Takımı'nı seçme sürecini de anlatarak, "Senegalliyim. Senegalli olduğum için bu konuya dair bazı düşüncelerim vardı. Aslında bakacak olursanız Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkiye benziyor, Fransa ile Senegal arasındaki ilişki. Almanya'da nasıl pek çok Türk oyuncu var, Fransa'da da Senegalli oyuncular var. Dolayısıyla Senegalli oyuncuların Fransa'nın oyun tarzı hakkında belli bir fikri vardı. Ben Fransa'da doğup büyüdüğüm için kendimi daha çok Fransa'ya ait hissediyordum ve o yüzden Fransa Milli Takımı'nı seçtim. Ama 2002 yılında Senegal maçı kazandığında ben de çok mutluydum" diye konuştu.
Meşhur sevinç
Çok konuşulan panter sevincinin ortaya çıkışını anlatan Gomis, "Panter sevinci benim gol sevincim. Marsilya'ya karşı oynadığımız maçtan önce takım arkadaşım Fousseni Diawara ile konuşmuştum. 2006 yılında, Lig kupası maçıydı. Maçtan önce "Gol atarsam nasıl sevineyim" diye ona sordum. Brezilyalı Dias Dalmedia Alex, 5-1 kazandıkları maçta, attığı bir golde Panter sevinci yapmıştı. O da, "Alex'i hatırladın mı? 5-1 kazandığımız bir Marsilya maçında gol attıktan sonra panter sevinci yapmıştı. Sen de yap" dedi. Bunu yapabileceğimi söyledim. O maçta gol attıktan sonra ilk kez Panter sevinci yaptım ve daha sonra da hep devam ettim" ifadelerini kullandı.
"Tek hedefimiz şampiyonluk"
Gomis, hedefleri ile ilgili, "Bu projedeki yerimi biliyorum. Görevim tecrübelerimi aktarmak ve saha içindeki performansımla takıma katkı sağlamak. Attığım gollerle takıma katkı vermeliyim. Futbol kolektif bir oyun. Tek başıma yapmayacağım bunları. İyi bir takım oyunu ile başarabiliriz. Galatasaray geçtiğimiz iki sezonu iyi yerlerde bitiremedi. Bu sene tek hedefimiz şampiyonluk. Çok gol atmak önemli ama daha önemlisi hatta en önemlisi takımın hedeflerine ulaşması... Wagner Love örneğine bakalım. Geçtiğimiz sezon çok gol attı ama takımının sıralamadaki yeri üst sıralarda olmadı. Sadece bir oyuncunun çok gol atması yeterli olamayabiliyor" açıklamasını yaptı.
Futbolun takım oyunu olduğunu vurgulayan golcü oyuncu, "Bu bir takım oyunu, istenilen yere ulaşmak için bir takım olarak hareket edeceğiz ve başaracağız. Ben çok gol atar ve takım başarısız olursa anlamlı olmaz. Önemli olan hem takımın başarılı olması, hem de benim başarılı olmam. Şunu da belirteyim Galatasaray'ın yeri Avrupa Ligi değil, her zaman Şampiyonlar Ligi... Biz takım olarak buraya ulaşmak için çalışacağız" dedi.
- 09 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:53
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Talisca'da son durum
Toplam 9
Yorum
CasCan Eğer sözleşme gereklerini BJK yerine getirmiş ise kimse alamaz. BJK nın kolaylık göstermesi ve Talisca'nın da istemesi lazım
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''G.Saray'da oynamak harikaydı''
Toplam 9
Yorum
aslan bu ülkenin paralarını saçanlar görsün 5 milyona oynayan adam brüt 1.8 e gitti taraftarda uyansın artık yazık bu bizim paramız yazıkkkkkkkk
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Ndiaye 10’a doğru
Toplam 49
Yorum
bunlar eren, selçuk ve muslera da gönderilmeliydi. geçen sene gs bütün derbileri kaybetti. sebebide bu üçlüydü.
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