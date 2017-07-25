Feghouli G.Saray'da
Galatasaraylılar müjde! Transferde beşinci uçaktan inecek yıldız belli oldu: Sofiane Feghouli... West Ham’ın Cezayirli sağ kanat oyuncusuyla dört yıllığına anlaşma sağlandı.
Ergün'ün, Avrupa'ya veda etmenin üzüntüsünü yaşayan G.Saraylı taraftarların yüzünü güldürecek açıklaması şöyle: "Feghouli ile bire bir görüştük. Umarım mutlu sona ulaşacağız. Temaslarımız devam ediyor. Bu hafta içinde transfer netleşebilir diye tahmin ediyorum." Dört yıl için el sıkışılan 27 yaşındaki Feghouli'ye yıllık 3 milyon euro garanti ücret, West Ham'a ise 4.5 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği öğrenildi.
- 25 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 01:05
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Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
Toplam 6
Yorum
uA cahil arkadaşlara duyurudur siyah ve beyaz da bir renk dir ayrıca o laf öyle değil erkek adam kanatlı takım tutmaz
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Dame N’Doye’un lakabı “Baba”
Toplam 2
Yorum
tsli abi druca baba ndoye dede amca dayı enişte işte trabzonspor
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Yeni transfer Fabian Castillo
Toplam 4
Yorum
hop yavaş geçensene bekleneni veremedi diyene cevap kastillo olmasaidi küme düşerdik bilmiyen yazmasın lan
Feghouli G.Saray'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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