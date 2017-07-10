 Östersunds puanı uzatmalarda kurtardı – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    puanı uzatmalarda kurtardı

    <a href="/index/ostersunds?id=b574a1dd-7ba7-454c-a743-8bd508625071" class="" rel="tag">Östersunds</a> puanı uzatmalarda kurtardı

    Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi , İsveç Birinci Futbol Ligi'nde konuk ettiği Jönköpings Södra ile 1-1 berabere kaldı.

    Jamtkraft Arena'da oynanan 14. hafta karşılaşmasında konuk takım, 73. dakikada Daryl Smylie'nin attığı golle 1-0 öne geçti. , 90+1. dakikada Johan Bertilsson ile rakibine karşılık vererek, bir puanı uzatmalarda bulduğu bu golle kurtardı.

    Ligde iki maçtır puan kaybeden , 23 puanla 5. sırada yer aldı.

    Östersunds ile Galatasaray arasındaki UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı 13 Temmuz'da İsveç'te, rövanş karşılaşması ise 20 Temmuz'da Türkiye'de oynanacak.

    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:50
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