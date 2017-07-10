Östersunds puanı uzatmalarda kurtardı
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Östersunds, İsveç Birinci Futbol Ligi'nde konuk ettiği Jönköpings Södra ile 1-1 berabere kaldı.
Jamtkraft Arena'da oynanan 14. hafta karşılaşmasında konuk takım, 73. dakikada Daryl Smylie'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Östersunds, 90+1. dakikada Johan Bertilsson ile rakibine karşılık vererek, bir puanı uzatmalarda bulduğu bu golle kurtardı.
Ligde iki maçtır puan kaybeden Östersunds, 23 puanla 5. sırada yer aldı.
Östersunds ile Galatasaray arasındaki UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı 13 Temmuz'da İsveç'te, rövanş karşılaşması ise 20 Temmuz'da Türkiye'de oynanacak.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:50
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Sneijder'den taraftara müjdeli haber: Kalıyor!
Toplam 60
Yorum
fgh sneijder gitsin
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Emre Fener'e geri dönüyor
Toplam 30
Yorum
harbı fblı rasko hayır kesınlıkle almayın ıkı maç oynayıp kırmızı kart görür bız o fılımı çok seyretık onun yerıne genç dınamık her mekıde oynayan alalım
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Kadrodan çıkarıldı, kamptan gönderildi!
Toplam 26
Yorum
güyaa noldu ts aliyordunuz simdi kovuyorsunuz, ts iyi gagaliyor size bu keresteleri :D
Östersunds puanı uzatmalarda kurtardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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