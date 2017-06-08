Ruslar, Sneijder’e göz koydu
Dick: G.Saray'ın en iyisiydi
Hollanda Milli Takımı'nın başına geçen Dick Advocaat'tan Wesley Sneijder açıklaması geldi. Yıldız futbolcuyu, milli takıma davet ettiği için ağır şekilde eleştirilen Advocaat, "Sneijder'i Galatasaray'da izledim. Tüm Türkiye'nin olmasa da Galatasaray'ın en iyi oyuncusuydu. Çok zor bir ligde iyi karşılaşmalar çıkardı" diye konuştu.
- 08 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:30
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Cimbom’a yeni 10 numara
Toplam 15
Yorum
Fuat İstikrarsız ve oyun disiplini olmayan bir oyuncu.Daha genç ve kaliteli oyuncular var.Bizim acil ihtiyacımız Genç bir forvet (GOMİS DEĞİL)
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 60
Yorum
Objektif 2016-2017 yılının küme düşeni Trabzonspor'dur. Yakışmadı. Rize Cas'a başvurmalı.
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 60
Yorum
Hor Hor Rize 1980-1981 sezonunda Fenerle aynı puanda bakın ama Fenerden 5 yemiş berabere kalsa kümede kalacak fener düşecek. Ama Trabzon suçlu :D
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