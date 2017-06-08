 Ruslar, Sneijder’e göz koydu – Fotomaç – 08 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Haziran 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Ruslar, ’e göz koydu

    Ruslar, Sneijder’e göz koydu
    Wesley 'in Galatasaray'a veda etmesi gündemde... Hollandalı yıldızın, Cimbom'un eski teknik direktörü Roberto Mancini'nin yeni takımı Zenit ile dirsek teması halinde olduğu belirtiliyor. Zenit Kulübünün, kadrosuna katmak istediği Wesley Sneijder için Galatasaray'a 5 milyon euro bonservis ödemeye hazır olduğu ifade ediliyor.

    Dick: G.Saray'ın en iyisiydi
    Hollanda Milli Takımı'nın başına geçen Dick Advocaat'tan Wesley Sneijder açıklaması geldi. Yıldız futbolcuyu, milli takıma davet ettiği için ağır şekilde eleştirilen Advocaat, "Sneijder'i Galatasaray'da izledim. Tüm Türkiye'nin olmasa da Galatasaray'ın en iyi oyuncusuydu. Çok zor bir ligde iyi karşılaşmalar çıkardı" diye konuştu.
    1. 08 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ruslar, Sneijder’e göz koydu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.