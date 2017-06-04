Galatasaray Belhanda ile anlaştı
Bruma'nın Almanya Bundesliga ekiplerinden Red Bull Leipzig'e transferinin ardından hücum hattı için transfer girişimlerini hızlandıran sarı-kırmızılı yönetim Faslı yıldız Younes Belhanda ile anlaşma aşamasına geldi.
- 04 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:02
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Juraj Kucka gündeme alındı
Toplam 14
Yorum
Huseyin 50. Yil kimse sampiyonluk beklemesin. Yok baskiydi yok yeniydik yok sansizdik diye diye sezon biter tabi bu arada ersun da gider gorursunuz
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Juraj Kucka gündeme alındı
Toplam 14
Yorum
Zamanidir Takim bu hale gelmesinin sebebi bence muharrem ustanin yumusak tavri. Baskan dedigin höt dedimi takim ayaga kalakabilmeli ama nerdee
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Yanal rezaleti
Toplam 84
Yorum
recep Yorumları okudumda bakıyorum bu millet ne kadar saf mış yav Rize boş tirübüne oynuyor Bursa deplasmanda ful çekiyor beingsport düşürttürürmü
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