 Galatasaray Belhanda ile anlaştı – Fotomaç – 04 Haziran 2017
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    04 Haziran 2017, Pazar
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    Galatasaray ile anlaştı

    Galatasaray <a href="/index/belhanda?id=4daef53f-db22-4007-9372-4d95f557d56c" class="" rel="tag">Belhanda</a> ile anlaştı

    Bruma'nın Almanya Bundesliga ekiplerinden Red Bull Leipzig'e transferinin ardından hücum hattı için transfer girişimlerini hızlandıran sarı-kırmızılı yönetim Faslı yıldız Younes ile anlaşma aşamasına geldi.

    Galatasaray, Younes ile her konuda anlaşma sağladı. beIN Sports'un haberine göre; Yönetimin Dinamo Kiev ile görüşmelere başlaması bekleniyor.
    1. 04 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:02
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