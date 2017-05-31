 Jovetic kapışması – Fotomaç – 31 Mayıs 2017
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    31 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Jovetic kapışması

    Jovetic kapışması
    Fransız basını Galatasaray ile Marsilya'nın Stevan Jovetic transferinde de karşı karşıya geldiğini yazdı. Haberde iki kulübün, Karadağlı oyuncu için kapıştığını yazdı. Marsilya'nın Jovetic için İnter'e 10 milyon euru önerdiğini, Cimbom'un da İtalyan deviyle temas kurduğu belirtildi.
    1. 31 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:51
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