Nasri seferi
Fransız basını Sportif Direktör Cenk Ergün’ün Teknik Direktör Blanc’a geldiğini yazdı. Ancak işin gerçeği çok farklı... Ergün, Fransız yıldız için menajeriyle görüşecek. 29 yaşındaki maestro İstanbul’a gelirse City’i ikna sözünü verecek.
Ergün'ün, Migliaccio'yla menajeri olduğu Samir Nasri'yi görüşeceği ve Fransız yıldız için hazırlanan teklif taslağını sunacağı öğrenildi. Ergün, 29 yaşındaki maestronun İstanbul'a gelmeyi kabul etmesi durumunda kulübü M.City'i ikna konusunda anlaşabilecekleri bilgisini verecek. Sevilla'nın satın alma opsiyonunu kullanmayacağı Nasri'ye Teknik Direktör Guardiola'nın da kapıları kapatması G.Saray'ın elini güçlendiriyor.
SEVİLLA'DA TUTMADI
Cezayir asıllı Fransız futbolcu, büyük umutlarla gittiği Sevilla'da aradığını bulamadı. 29 yaşındaki milli yıldız, 30 maçta forma şansı elde etti. Bu karşılaşmalarda rakip kaleye 3 gol gönderebilen Nasri, 4 de asist yaptı. Ancak Sevilla'da kalması için sergilediği bu performans yeterli olmadı.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:54
- Konyaspor, F.Bahçe ile eşleşirse...
Toplam 2
Yorum
FenerBahçe Sen aş dostum bunları Miyane. bjkli olduğun aşina.Yedek çıksaydınız maça o zaman.Bu kupayı almak için Fenerbahçeye yenildiniz varmı ötesi...
- Beşiktaş'tan Dudu açıklaması
Toplam 2
Yorum
GFB İşte bjk nin zihniyeti bu.Adam orta parmak çıkartmış daha sevk edilmesini beklemiyorduk.Bu da demek oluyorki tff zaten bizden formaliteden 1
- Beşiktaş'tan Dudu açıklaması
Toplam 2
Yorum
GFB Tabiki haddinizi bileceksiniz.Neyin havasındasınız.İnş şampuan elinizden kaçarda kutlamalar elinizde patlar.
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