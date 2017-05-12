 Nasri seferi – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
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    12 Mayıs 2017, Cuma
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    Nasri seferi

    Nasri seferi

    Fransız basını Sportif Direktör Cenk Ergün’ün Teknik Direktör Blanc’a geldiğini yazdı. Ancak işin gerçeği çok farklı... Ergün, Fransız yıldız için menajeriyle görüşecek. 29 yaşındaki maestro İstanbul’a gelirse City’i ikna sözünü verecek.

    Olağanüstü günler yaşanan G.Saray'da bir taraftan yeni sezonun planlamasına da hız verildi. Gelecek sezonun kadrosu için kolları sıvayan Aslan, M.City'nin İspanya'da Sevilla'ya kiraladığı Samir Nasri için operasyona start verdi. Fransız basını, Sportif Direktör Cenk Ergün'ün Teknik Direktör Laurent Blanc için menajeri Alain Migliaccio'yla görüşmeye Paris'e geleceğini yazdı. Ancak işin aslı çok farklı olarak ortaya çıktı.

    Ergün'ün, Migliaccio'yla menajeri olduğu 'yi görüşeceği ve Fransız yıldız için hazırlanan teklif taslağını sunacağı öğrenildi. Ergün, 29 yaşındaki maestronun İstanbul'a gelmeyi kabul etmesi durumunda kulübü M.City'i ikna konusunda anlaşabilecekleri bilgisini verecek. Sevilla'nın satın alma opsiyonunu kullanmayacağı Nasri'ye Teknik Direktör Guardiola'nın da kapıları kapatması G.Saray'ın elini güçlendiriyor.

    SEVİLLA'DA TUTMADI
    Cezayir asıllı Fransız futbolcu, büyük umutlarla gittiği Sevilla'da aradığını bulamadı. 29 yaşındaki milli yıldız, 30 maçta forma şansı elde etti. Bu karşılaşmalarda rakip kaleye 3 gol gönderebilen Nasri, 4 de asist yaptı. Ancak Sevilla'da kalması için sergilediği bu performans yeterli olmadı.
    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:54
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