Ampute Milli Takımı'na ödül verilecek
Spor Bakanlığı, Futbol Federasyonu'nun aldığı kararı inceledi ve ödüllerin ödenmesini kararlaştırdı.
Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu'nun kendi ödül yönetmeliğinde daha önce aldığı karar sayesinde, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı'na ödül verilebilecek.
Spor Bakanlığı'nın yönetmeliği gereği Avrupa şampiyonalarında ödül verebilmesi için o şampiyonalara 15 farklı ülkenin katılımı şartı konulmuştu. Son Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'na 12 takım katıldığı için spor bakanlığı yönetmelik gereği şampiyon olan Ampute Milli Takımı'na ödül veremiyordu.
Ancak Federasyon Yönetimi, 14 Temmuz 2004 tarih ve 25522 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Federasyonları Çerçeve Statüsü ile spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösterenlerin ödüllendirilmesi hükümleri dayanak gösterilerek, kendi ödül yönergesini hazırladı. Yönetim kurulunda alınan karar ile 'başarılı sporculara veya takımlara yönetmeliklere uymasa da ödül verilebilir' maddesi sayesinde şampiyonlar ödüllerini alacak.
Genel kurula sunularak delegenin oylaması ile kabul edilen yönerge sayesinde Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli takımı kişi başı 75'er cumhuriyet altını alacak. Spor Bakanlığı'nın, ödülleri en kısa zamanda Federasyon üzerinden sporcuların hesaplarına aktaracağı öğrenildi.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:48
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Sana kapımız sonuna kadar açık
Toplam 41
Yorum
aynen sinan güleri aldınız ne yalan konuşuyosun :D
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Beşiktaş iki yıldızın tapusunu alıyor!
Toplam 1
Yorum
INŞALLAH Olursa çok iyi olur
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Uzun menzilli pasın ustası
Toplam 2
Yorum
hagi10 ohh be en sonunda hava topu bırakmayan stoper geldi . hem ofans hem defans
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