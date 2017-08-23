Ba'dan Gomis'e destek
Geçen sezon Beşiktaş forması giyen Senegalli oyuncu Demba Ba, Galatasaraylı oyuncu Bafetimbi Gomis'e karşı sosyal medyadan yapılan ırkçı saldırı ile ilgili konuşarak, "2017-2018 yıllarında böylesine söylemlerle karşılaşmak gerçekten üzüntü verici ama maalesef hala böyle insanlar var. Bizim rengimizin ne olduğu çok önemli değil" dedi.
"Bu sene herkes eşit şansa sahip"
Süper ligdeki takımların transfer durumlarını değerlendiren yıldız oyuncu Ba, "Bu sene herkesin eşit şansa sahip olduğunu düşünüyorum tabii ki öncelikle Beşiktaş'ın. Galatasaray da güzel transferler yapıp iyi oyuncular aldı. Başakşehir'in de bu seneki iddialı takımlarından biri olacağını düşünüyorum. Uluslararası televizyonlarda da Türk maçlarının gösterilmesinin Türk futbolcularının geliştiğinin en büyük göstergesidir" şeklinde konuştu.
"Böylesine ırkçı söylemlerle karşılaşmak üzücü"
Demba Ba, Galatasaray'da forma giyen Bafetimbi Gomis'e sosyal medya hesabından 'Maymun' diyerek ırkçılık yapan Hakan Hepcan'ın sözlerine tepki göstererek, "2017-2018 yıllarında böylesine söylemlerle karşılaşmak gerçekten üzüntü verici ama maalesef hala böyle insanlar var. Bizim rengimizin ne olduğu çok önemli değil özellikle Müslüman ülkelerde biraz daha toleransın yüksek olması gerekiyor. Önümüzdeki 10-15 sene içerisinde böyle şeylerle karşılaşmamız için çocuklarımızı iyi etmemiz gerekiyor" açıklamasını yaptı.
Demba Ba şarkısını da çok sevdiğini ve hep söylediğini ifade eden ünlü futbolcu "Türkiye'yi seviyorum ve Türkiye'ye bir gün geri döneceğim" dedi.
Ünlü futbolcu hayranlarının Beşiktaş formalarını imzalayarak bol bol fotoğraf çektirdi. Hiçbir sevenini kırmayan Demba Ba herkes ile teker teker sohbet etti.
- 23 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:32
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"Emre Mor'un hayatını kararttılar!"
Toplam 2
Yorum
yasin allah yardımcısı olsun hemen bağımlılıktan kurtulması gerek
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"Emre Mor'un hayatını kararttılar!"
Toplam 2
Yorum
serdar Snus bagimlilik yapabilir ama asla zararli bir sey degil insanlari kandirmayin sigara icenlere birakmalrinda yardimci olsun diye onerilir
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''Bunu hak etmiyorum''
Toplam 13
Yorum
baha hak etmiyorum derken üstünde ki formadan bahsediyor sanırım :D
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