 Cezası biten Skrtel hırs küpü – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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    19 Ekim 2017, Perşembe
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    Cezası biten Skrtel hırs küpü

    Cezası biten Skrtel hırs küpü
    KIRMIZI kart cezası sona eren Martin Skrtel, derbide formasına kavuşacak. Neto ile birlikte savunmanın göbeğinde yer alacak olan Slovak stoperin en önemli görevi Bafetimbi Gomis'i marke etmek olacak. İdmanlarda büyük bir hırsla çalışan tecrübeli oyuncu, görevinde başarılı olarak kendisini affettirmeyi planlıyor. Skrtel, derbinin öneminin farkında olduklarını, Galatasaray'ı yenerek şampiyonluk yarışına ortak olmak istediklerini dile getirdi.
    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:20
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