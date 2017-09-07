 Fener Costa ile coşacak – Fotomaç – 07 Eylül 2017
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    07 Eylül 2017, Perşembe
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    Fener Costa ile coşacak

    Fener Costa ile coşacak

    Sarı-lacivertli ekip, Chelsea’nin süper golcüsü ’ya yıllık 4.5 milyon euro önerdi Yıldız futbolcu ise 5 milyon euro talep etti. Avrupa’yı sarsacak transfer her an gerçekleşebilir

    Transfer döneminin bitmesine iki gün kala Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekip, kısa süre önce Beşiktaş'ın da gündemine gelen Chelsea'li Diego Costa'nın peşine düştü. Fenerbahçe, İngiliz ekibinin kadroda düşünmediği golcü futbolcu için menajer Ahmet Bulut'a tam yetki verdi.

    ARADAKİ FARK ÇOK AZ
    Dün kulüp binasında Ahmet Bulut'la bir araya gelen yöneticiler, bir yıllığına kiralamak istedikleri Costa'ya yıllık 4.5 milyon euro verebileceklerini belirtti. Ahmet Bulut yıldız futbolcuya öneriyi iletti. 28 yaşındaki golcü, Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktı ancak rakamın 5 milyon euro'ya çıkarılması talebinde bulundu.

    SATIŞTAN YÜZDE 75 PAY
    Fenerbahçe daha önce nabzını yokladığı Chelsea ile dün bir görüşme daha gerçekleştirdi. İngiliz kulübü kiralamaya sıcak bakmadı. Bunun üzerine F.Bahçe, Costa'yı uygun bir rakama bonservisiyle almayı ve sonraki satışından yüzde 75 pay önerince İngilizler yumuşadı. Taraflar arasındaki görüşmeler yoğun şekilde sürüyor.
    1. 07 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:03
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