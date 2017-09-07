Fener Costa ile coşacak
Sarı-lacivertli ekip, Chelsea’nin süper golcüsü Diego Costa’ya yıllık 4.5 milyon euro önerdi Yıldız futbolcu ise 5 milyon euro talep etti. Avrupa’yı sarsacak transfer her an gerçekleşebilir
ARADAKİ FARK ÇOK AZ
Dün kulüp binasında Ahmet Bulut'la bir araya gelen yöneticiler, bir yıllığına kiralamak istedikleri Costa'ya yıllık 4.5 milyon euro verebileceklerini belirtti. Ahmet Bulut yıldız futbolcuya öneriyi iletti. 28 yaşındaki golcü, Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktı ancak rakamın 5 milyon euro'ya çıkarılması talebinde bulundu.
SATIŞTAN YÜZDE 75 PAY
Fenerbahçe daha önce nabzını yokladığı Chelsea ile dün bir görüşme daha gerçekleştirdi. İngiliz kulübü kiralamaya sıcak bakmadı. Bunun üzerine F.Bahçe, Costa'yı uygun bir rakama bonservisiyle almayı ve sonraki satışından yüzde 75 pay önerince İngilizler yumuşadı. Taraflar arasındaki görüşmeler yoğun şekilde sürüyor.
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:03
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Eto'o'dan ayrılık açıklaması
Toplam 12
Yorum
Gsli Çok beğeniyordum eto'yu çok seviyordum ama BENİ DİĞER FUTBOLCULARLA KIYASLAYAMAZSINIZ. Aynı kefeye koyamazsınız demek ne demek. Yakışmadı...
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Fenerbahçe'ye iyi haber
Toplam 3
Yorum
semih ya kardeşim piyasa adam doluyken sempatik çocuk diye markoviç deyip durmayın..geldi de ne yaptı,ne fayda verdi..190 gün sakatlık mı olur....
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İşte Eto'o'nun gerçek niyeti
Toplam 2
Yorum
Osman Fener kendi sitesinden yalanlıyor ki doğru olduğunu düşünmüyorum. Bence Fener işi bitirdi, futbolcu o yüzden böyle yapıyor. Yalana gerek yok
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