''Birlikte yanalım!''
İlk 11’e adı yazılan milli futbolcu, tedirgin oldu. “Taraftar bana takmış. Sizi de ateşe atıyorum hocam” dedi. Kocaman ise öğrencisini, “O zaman birlikte yanalım” sözleriyle ateşledi. Çıktı görevini yaptı, zaferi getiren golü attı.
Ozan, Gençlerbirliği maçında adı ilk 11'e yazılınca yine protesto edilmekten çekindi. Milli futbolcu, endişelerini Aykut Kocaman'la da paylaşırken, "Hocam taraftar bana takmış. Ne yaparsam yapayım tepki alıyorum. Sizi de ateşe atıyorum" dedi.
Ozan'ın olası bir taraftar tepkisinden dolayı tedirginlik yaşadığını gözlemleyen Kocaman ise, "O zaman birlikte yanalım" diyerek oyuncusunu ateşledi. Bu güvenle maça çıkan Ozan, zaferi getiren golü attı, kendisini taraftara affettirdi. Ağlamaklı olan genç futbolcu, gol sevincini ise saha kenarına koşarak hocasıyla paylaştı.
KOCAMAN: BAŞARDIN EVLAT
Ozan'a tribün tepkisini eleştiren Aykut Kocaman, "Anlıyorum, geçmişten kalan pek çok şey var ama hesaplaşma yeri saha olunca hepimiz zarar görüyoruz" dedi. Oyuncusuna sahip çıkan Kocaman, "Sahada hiçbir şekilde mücadeleden kaçmadı, topu taşımaya, gol pozisyonuna girmeye ve geri dönüp top kesmeye çalıştı. Başardığı için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
OZAN: BU FORMA İÇİN DAHA FAZLA ÇALIŞACAĞIZ
G.Birliği'ne attığı zafer golüyle üzerindeki baskıyı azaltan Ozan Tufan, twitter hesabından paylaştığı mesajla adeta içini boşalttı. Ozan, "Bu forma için her gün daha fazla çalışacağız. Tüm eleştiriler ve destek mesajları için teşekkürler. Biz Fenerbahçeliyiz!" diye yazdı ve sarı-lacivert kalp emojisi paylaştı.
- 29 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 02:45
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Trabzonspor 3 gün izinli
Toplam 3
Yorum
aga Ersun hoca aslında kendine izin verdi, takıma izin vermese nasıl bir yerlere gidecek, nede olsa Göztepe maçından sonra hakettiler...
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Kocaman gönderme!
Toplam 29
Yorum
aga Olcay sen Hocana sor bakim, 3-2 yenilen takım 87.dakikada oyuncumu değiştirir, hangi mantığa uyar, galiba skoru karıştırdı ersun hoca.
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Mutlu son çok yakın
Toplam 14
Yorum
Kml61 Ersun yanalla olmaz bu iş. Kim gelirse gelsin. Bir buçuk yıldır takımın oynadığı futbolda bir ilerleme yok.
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