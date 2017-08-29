 ''Birlikte yanalım!'' – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
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    29 Ağustos 2017, Salı
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    ''Birlikte yanalım!''

    ''Birlikte yanalım!''

    İlk 11’e adı yazılan milli futbolcu, tedirgin oldu. “Taraftar bana takmış. Sizi de ateşe atıyorum hocam” dedi. Kocaman ise öğrencisini, “O zaman birlikte yanalım” sözleriyle ateşledi. Çıktı görevini yaptı, zaferi getiren golü attı.

    F.Bahçe'de üçüncü sezonunun geçirmesine rağmen hala bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Ozan Tufan, Vardar maçında tribünlerce protesto edilmişti. Aşırı kiloları nedeniyle de "Kebapçıya git" denilerek hedefe konulan yıldız futbolcu, büyük bir moral çöküntü yaşıyordu.

    Ozan, Gençlerbirliği maçında adı ilk 11'e yazılınca yine protesto edilmekten çekindi. Milli futbolcu, endişelerini Aykut Kocaman'la da paylaşırken, "Hocam taraftar bana takmış. Ne yaparsam yapayım tepki alıyorum. Sizi de ateşe atıyorum" dedi.

    Ozan'ın olası bir taraftar tepkisinden dolayı tedirginlik yaşadığını gözlemleyen Kocaman ise, "O zaman birlikte yanalım" diyerek oyuncusunu ateşledi. Bu güvenle maça çıkan Ozan, zaferi getiren golü attı, kendisini taraftara affettirdi. Ağlamaklı olan genç futbolcu, gol sevincini ise saha kenarına koşarak hocasıyla paylaştı.

    KOCAMAN: BAŞARDIN EVLAT
    Ozan'a tribün tepkisini eleştiren , "Anlıyorum, geçmişten kalan pek çok şey var ama hesaplaşma yeri saha olunca hepimiz zarar görüyoruz" dedi. Oyuncusuna sahip çıkan Kocaman, "Sahada hiçbir şekilde mücadeleden kaçmadı, topu taşımaya, gol pozisyonuna girmeye ve geri dönüp top kesmeye çalıştı. Başardığı için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

    OZAN: BU FORMA İÇİN DAHA FAZLA ÇALIŞACAĞIZ
    G.Birliği'ne attığı zafer golüyle üzerindeki baskıyı azaltan , twitter hesabından paylaştığı mesajla adeta içini boşalttı. Ozan, "Bu forma için her gün daha fazla çalışacağız. Tüm eleştiriler ve destek mesajları için teşekkürler. Biz Fenerbahçeliyiz!" diye yazdı ve sarı-lacivert kalp emojisi paylaştı.
    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:45
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