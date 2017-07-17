 Volkan kaleyi kaptırıyor mu? – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
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    17 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Volkan kaleyi kaptırıyor mu?

    Volkan kaleyi kaptırıyor mu?
    15 yıldır kaleyi kaptırmayan görevi Kameni'ye bırakacak gibi. Son olarak Lizbon maçında yediği hatalı gol sonrası Kocaman, Marsilya maçında görevi Kameni'ye teslim etti. Taraftarlar, Marsilya maçında sahayı en son terk eden Volkan'a moral vermeye çalıştı.
    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:12
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