Volkan kaleyi kaptırıyor mu?
15 yıldır kaleyi kaptırmayan Volkan Demirel görevi Kameni'ye bırakacak gibi. Son olarak Lizbon maçında yediği hatalı gol sonrası Kocaman, Marsilya maçında görevi Kameni'ye teslim etti. Taraftarlar, Marsilya maçında sahayı en son terk eden Volkan'a moral vermeye çalıştı.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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G.Saray orta sahasını buldu!
Toplam 16
Yorum
eh be Avrupada olmayan bir GS hayal ediyorum.Yildizlarla bezenmis bir takim.Sonra gerceklere bakiyorum10 yila kalmadan eskisinden daha borclu GS g
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
www ?
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
genc en azindan genc oyuncu, gelsin..
Volkan kaleyi kaptırıyor mu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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