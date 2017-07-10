Lazio, Topal’ı istedi
Fenerbahçe’nin dinamosu Mehmet Topal’a Çizme’den sürpriz talip! Lazio, milli futbolcuyu istedi. Son sözü Aykut Kocaman söyleyecek.
Kocaman'ın Josef ve Topal'dan birisini ön liberoda görevlendirip önlerinde Mehmet Ekici'yi oynatmayı planladığı ortamda gelen bu teklif heyecanlandırdı. Lazio henüz rakamsal bir teklif yapmadı. Topal'ın satışına teknik heyetten onay çıkar, Laizo da cazip bir rakam sunarsa, sürpriz bir ayrılık yaşanabilir.
KJAER ENGELİ
Simon Kjaer'in ayrılma ihtimalinin bulunması, Topal'ın ise stoper oynayabilme özelliğinin olması nedeniyle Kocaman'ın milli futbolcunun satışına onay vermesi zor.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:04
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Toplam 60
Yorum
fgh sneijder gitsin
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Emre Fener'e geri dönüyor
Toplam 30
Yorum
harbı fblı rasko hayır kesınlıkle almayın ıkı maç oynayıp kırmızı kart görür bız o fılımı çok seyretık onun yerıne genç dınamık her mekıde oynayan alalım
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Kadrodan çıkarıldı, kamptan gönderildi!
Toplam 26
Yorum
güyaa noldu ts aliyordunuz simdi kovuyorsunuz, ts iyi gagaliyor size bu keresteleri :D
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