 Lazio, Topal’ı istedi – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Lazio, Topal’ı istedi

    Lazio, Topal’ı istedi

    ’nin dinamosu ’a Çizme’den sürpriz talip! Lazio, milli futbolcuyu istedi. Son sözü Aykut Kocaman söyleyecek.

    'ye hiç beklemediği bir oyuncu için transfer teklifi geldi... Aykut Kocaman'ın sisteminin en önemli isimlerinden Mehmet Topal'a Lazio talip oldu. Yeni transfer yapabilmek için oyuncu satmak zorunda olan yönetim, Çizme ekibinin teklifini Aykut Kocaman'la paylaştı.

    Kocaman'ın Josef ve Topal'dan birisini ön liberoda görevlendirip önlerinde Mehmet Ekici'yi oynatmayı planladığı ortamda gelen bu teklif heyecanlandırdı. Lazio henüz rakamsal bir teklif yapmadı. Topal'ın satışına teknik heyetten onay çıkar, Laizo da cazip bir rakam sunarsa, sürpriz bir ayrılık yaşanabilir.

    KJAER ENGELİ
    Simon Kjaer'in ayrılma ihtimalinin bulunması, Topal'ın ise stoper oynayabilme özelliğinin olması nedeniyle Kocaman'ın milli futbolcunun satışına onay vermesi zor.
    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:04
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