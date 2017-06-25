''Kartal’a tribün dersi verdik!''

Sarı-lacivertlilerin taraftardan sorumlu yöneticisi Metin Doğan'dan ilginç sözler... Doğan "2017-2018 sezonu çok önemli. Tüm camia tek yürek sadece Fenerbahçe sloganı ile birleşmeli. Bunu basketbolda yaptık. Vodafone Park'ta geçen sezon tribün grupları kırgınlıkları unutup bir olduğunda 2100 kardeşimiz 37 bin Beşiktaş taraftarına tribün dersi verdi" dedi.