 Moussa umutlu – Fotomaç – 18 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Haziran 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Moussa umutlu

    Moussa umutlu
    Fenerbahçe tribünlerinin çok sevdiği Moussa Sow takımda kalmak için elinden geleni yapıyor. Senegalli forvet "Al Ahli'nin oyuncusuyum. Zamanı geldiğinde herkes kararımı öğrenecek. Şu an için sonuçlanmış bir şey yok. Al Ahli ile Fenerbahçe arasındaki görüşmeler sürüyor. Farklı isteklerin olması doğal" dedi. Jeremain Lens'in ise alınması zor görünüyor.
    1. 18 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Moussa umutlu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.