Moussa umutlu

Fenerbahçe tribünlerinin çok sevdiği Moussa Sow takımda kalmak için elinden geleni yapıyor. Senegalli forvet "Al Ahli'nin oyuncusuyum. Zamanı geldiğinde herkes kararımı öğrenecek. Şu an için sonuçlanmış bir şey yok. Al Ahli ile Fenerbahçe arasındaki görüşmeler sürüyor. Farklı isteklerin olması doğal" dedi. Jeremain Lens'in ise alınması zor görünüyor.