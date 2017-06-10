 Fener’e Emre için dişli rakip – Fotomaç – 10 Haziran 2017
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    10 Haziran 2017, Cumartesi
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    Fener’e Emre için dişli rakip

    Fener’e Emre için dişli rakip
    Kanarya'ya 'da çok güçlü bir rakip çıktı. Alman Sportbild Dergisi, Liverpool'un hocası Jürgen Klopp'un, eski takımı Dortmund'dan Emre'yi kiralamak istediğini yazdı. İki kulüp arasında pazarlıkların sürdüğü ve Liverpool'un Türk milli yıldız anlaşmaya mutlaka satın alma opsiyonu koymak istediği belirtiliyor.
    1. 10 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:09
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