Kupalar başkan Yıldırım’a gitti

Sezonu şampiyon tamamlayan, Boluspor'u yenip Süper Kupa'yı da kazanan Fenerbahçe U21 Futbol Takımı, kazandığı kupaları başkan Aziz Yıldırım'a götürdü. Yıldırım, Yönetim Kurulu Toplantı Odası'nda gerçekleşen kabulde futbolcuları ve teknik kadroyu tebrik etti.