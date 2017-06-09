 Kupalar başkan Yıldırım’a gitti – Fotomaç – 09 Haziran 2017
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    09 Haziran 2017, Cuma
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    Kupalar başkan Yıldırım’a gitti

    Kupalar başkan Yıldırım’a gitti
    Sezonu şampiyon tamamlayan, Boluspor'u yenip Süper Kupa'yı da kazanan Fenerbahçe U21 Futbol Takımı, kazandığı kupaları başkan Aziz Yıldırım'a götürdü. Yıldırım, Yönetim Kurulu Toplantı Odası'nda gerçekleşen kabulde futbolcuları ve teknik kadroyu tebrik etti.
    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:00
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