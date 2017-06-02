 Topal stopere Ozan’da umut – Fotomaç – 02 Haziran 2017
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    02 Haziran 2017, Cuma
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    Topal stopere Ozan’da umut

    Topal stopere Ozan’da umut
    Fenerbahçe'de Skrtel'in cezalı olması, Neustadter'in ise Rusya Milli Takımı kampına katılması, Adana maçı öncesi stoper krizine yol açtı. Advocaat'ın Kjaer'in yanında kimi oynatacağına henüz karar vermezken, Mehmet Topal ismi öne çıkıyor. Bu arada sakatlığı süren Ozan Tufan'ı n maça yetişme umudunun belirdiği öğrenildi.
    1. 02 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:20
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