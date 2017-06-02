Hazırlıklar tam gaz sürüyor

Ligde 3. sıra için ezeli rakibi G.Saray'la çekişen F.Bahçe, son hafta karşılaşacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Advocaat yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Bugünkü son idman sonrası kafile Adana'ya hareket edecek.