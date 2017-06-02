 Hazırlıklar tam gaz sürüyor – Fotomaç – 02 Haziran 2017
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    02 Haziran 2017, Cuma
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    Hazırlıklar tam gaz sürüyor

    Hazırlıklar tam gaz sürüyor
    Ligde 3. sıra için ezeli rakibi G.Saray'la çekişen F.Bahçe, son hafta karşılaşacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Advocaat yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Bugünkü son idman sonrası kafile Adana'ya hareket edecek.
    1. 02 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:05
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