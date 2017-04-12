Menajeri F.Bahçe ile görüştü
Ortalığı karıştıracak iddia Hollanda’dan geldi. Fox Sports’ta yayınlanan ‘De Stentor’ isimli programın sunucusu Jan Joost van Gangelen, Sneijder’in menajeri Guido Albers’in İstanbul’da Fenerbahçeli yetkililerle görüştüğünü söyledi.
İddianın sahibi, Fox Sports'ta yayınlanan 'De Stentor' isimli programın sunucusu Jan Joost van Gangelen... Ünlü sunucu, programında teknik direktör Gertjan Verbeek ve efsane kaleci Hans van Breukelen'i konuk etti. Konu, Louis van Gaal'in milli takımın başına geçip geçmeyeceğiydi.
Programda, Arjen Robben ve Wesley Sneijder'in bu isme tepkilerinin ne olacağı da konuşuldu. İddia ise tam bu husus tartışılırken geldi. Sunucu Gangelen bombayı patlattı! Edindiği bir istihbaratı paylaşan Gangalen, Sneijder'in menajeir Guido Albers'in son 15 günde 3-4 kez İstanbul'a gittiğini açıkladı, ardından şu bilgiyi aktardı:
'CEVABI TÜRKLER BİLİYOR'
"Guido, İstanbul'da Advocaat'ın takımıyla da görüştü. Bu görüşme bir transfer görüşmesi mi bilmiyorum. Guido'nun bir başka oyuncusu için olabilir mi, onu da bilmiyorum. Wes'i Boğaz Köprüsü'nün diğer yakasında görür müyüz? Bunu Türkler bizden daha iyi biliyordur."
ALBERS ÖNCEKİ GÜN DE GELMİŞ
Cimbom'un yüksek maaşı nedeniyle sezon sonunda yolları ayırma seçeneğini elinde tuttuğu Sneijder, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Türkiye'de G.Saray'dan başka bir takımında oynamam" demişti. Hollandalı yıldızın menajerinin önceki gün de İstanbul'a geldiğinin ileri sürülmesi, kafaları iyice bulandırdı.
- 12 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:21
- Tunay cepte!
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Tunay, ve Emre akbaba,N diaye iyi isimler alınmalı. Kaliteli bir forvet Okayın yanına Athiba tarzı bir futbolcu, İki de kaliteli stoper yter
- Tudor da çare olamadı
Toplam 51
Yorum
ismin ne önemi var trabzona yapılan hataları hiç dile getiren yok. yalnız hakemleri hapsediyorlar. rıza kasımpaşanın 19 puanı gasbedildi demişti
- Tudor da çare olamadı
Toplam 51
Yorum
namoğlundan azize cevap FB aleyhine bir hata varsa lehine de bir hata vardır. Zekeriya Alp: En çok hata Beşiktaş'a yapıldı demişti yıllar önce bi birine bi diğerine
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