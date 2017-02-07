Van Persie için büyük tehlike
Tosic’e gösterilen kırmızıdan sonra elini şortuna sokarak, ‘edebe aykırı’ davranışta bulunduğu ileri sürülen F.Bahçeli yıldızın bu yüzden PFDK’ya sevk edilebileceği, alacağı ceza ile sezonu bile kapatabileceği ileri sürüldü.
GÖZLER RAPORLARA ÇEVRİLDİ
Maçın hakemi Ali Palabıyık'ın bu hareketi görmediği ve raporuna yazmadığı iddia ediliyor. Ancak TFF Hukuk Kurulu'nun, Robin van Persie'yi PFDK'ya sevk etme tehlikesi oluştu. Hukuk Kurulu'nun "örf, adet ve topluma uymayan hareketler" konusunda böyle bir yetkisinin olduğu belirtiliyor. Kurul eğer yayıncı kuruluştan görüntüleri ister, Van Persie'nin hareketini 'edebe aykırı' olarak tespit ederse, Fenerbahçeli futbolcuyu PFDK'ya sevk edebilecek. Bu şartlarda Van Persie, alacağı ceza ile sezonu kapatabilecek. Ancak bu hareket futbolcunun 'doğal hareketi' olarak da yorumlanıp sevke gerek görülmeyebilir. Pascal Nouma, Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde benzer bir eylemden dolayı 7 ay ceza almıştı. Şimdi gözler hakem ve temsilci raporlarında.
PROVOKE ETMEKLE SUÇLANDI
Tosic'in kafası ile ittirmesiyle kendini yerde bulan Van Persie, devamında yaşanan olaylarda elini şortunun içine sokarak Beşiktaş'ın Sırp futbolcusunu provoke etmekle suçlanmıştı. RvP, siyah-beyazlı tribünlere dil çıkartarak olayları körüklemekle itham edilmişti. Soyunma odası koridorlarında tartışan Şenol Güneş, Marcelo, Kjaer ve Skrtel'in de temsilci raporları doğrultusunda disiplin kuruluna sevk edilebileceği bildirildi.
'SADECE ŞORTUMU DÜZELTTİM'
ROBİN van Persie, "elini şortuna sokma" hareketi için kendini savundu. Hollandalı futbolcu, sadece şortunu düzelttiğini, başka bir amacının olmadığını belirterek, "Ben bunu maçlarda sık sık yaparım. Gerek basında gerekse de sosyal medyada hareketin çarpıtıldığını gördüm. Bu çok garibime gitti. Maçı gerdiğimi söylüyorlar. Bunu ben değil Oğuzhan yaptı. Onu sahada gerçekten tanıyamadım" ifadelerini kullandı.
FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI NE DİYOR!
Madde 76-Müsabaka Görevlilerinin Raporları
1- Müsabaka görevlilerinin raporlarında bulunan hususlar aksi ispat edilmediği sürece doğru kabul edilir. 2- Müsabaka görevlilerinin vermiş olduğu raporlar arasında çelişki bulunduğu ve somut olayda hangi raporun maddi gerçekliği yansıttığı tespit edilemediği takdirde, oyun alanındaki fiiller bakımından hakem raporu, oyun alanı dışındaki fiiller bakımından ise temsilci raporu esas alınır.
Madde 85-disiplin yargılaması
3- Disiplin Kurulu karar verirken hakemlerin ve diğer müsabaka görevlilerinin resmi raporlarını esas alır. Bununla birlikte işitsel veya görsel kayıtlardan da yararlanabilir. Bunlar yalnızca olayın disiplin yönüyle ilgili kanıt olarak kullanılabilir.
- 07 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 23:23
- Volkan Demirel: "Güzel statları var ama..."
Toplam 57
Yorum
takyanoz Bırakın tantanayı, bende Beşiktaş'lıyım, Volkanı da Fener'ide sevmem ama şu açıklamada yanlış göremiyorum.
- Tosic'in karısından Van Persie'ye küfür
Toplam 38
Yorum
Normal Bacak kırması değil, sadece adalet istiyoruz. Hakemler bunu sağlayamıyorsa bıraksınlar bu işi.
- Pascal Nouma’dan Van Persie'ye gönderme
Toplam 2
Yorum
gereksiz bir açıklama olmuş çünkü maalesef rakip bunu anlayacak kapasitede değil. bir tane fbli bile çıkıp bjk haklı demedi. yanlışı savunmaktan zevk alıyorlar çünkü
Van Persie için büyük tehlike haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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