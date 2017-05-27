 Fransızların Udoh-Vesely şaşkınlığı – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Fransızların Udoh-Vesely şaşkınlığı

    Fransızların Udoh-Vesely şaşkınlığı
    Euroleague'i kazanan Fenerbahçeli oyuncuların ücretleri Fransa'da da gündem oldu. Yılda 2.6'şar milyon euro kazanan Udoh ile Vesely'nin, Fransa'nın en pahalısı Asvel'li Lombahe-Kahudi'den 10 kat fazla kazandığı ve bu rakamlarla boy ölçüşmenin imkansız olduğunun altı çizildi.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:59
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