Fransızların Udoh-Vesely şaşkınlığı

Euroleague'i kazanan Fenerbahçeli oyuncuların ücretleri Fransa'da da gündem oldu. Yılda 2.6'şar milyon euro kazanan Udoh ile Vesely'nin, Fransa'nın en pahalısı Asvel'li Lombahe-Kahudi'den 10 kat fazla kazandığı ve bu rakamlarla boy ölçüşmenin imkansız olduğunun altı çizildi.