 Hollanda'da şampiyon Feyenoord – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Hollanda'da şampiyon

    Hollanda'da şampiyon Feyenoord

    Hollanda Birinci Futbol Ligi'nin (Eredivisie) son haftasında Heracles'i 3-1 yenen , Ajax'ın bir puan önünde şampiyonluğa ulaştı.

    Eredivisie'nin 34. ve son haftasına, en yakın takipçisi Ajax'ın bir puan önünde lider giren , seyircisi önünde Heracles ile karşılaştı.

    Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Dirk Kuyt'ın 1, 12 ve 84. dakikada attığı gollerle sahadan 3-1 galip ayrılan Feyenoord, şampiyonluğa uzandı.

    1998-1999 sezonundan bu yana şampiyonluğa hasret kalan Feyenoord, 84 puanla bitirdiği 2016-2017 sezonu sonunda tarihinin 15. şampiyonluğunu kazandı.

    Bu sonuçla Ajax'ın Willem II deplasmanında aldığı 3-1'lik galibiyet bir anlam ifade etmedi.

    ENES'TEN 18. GOL
    Milli futbolcu Enes Ünal, takımı Twente'nin, sahasında Groningen'e 5-3 yenildiği karşılaşmada bir gol kaydetti. Hollanda ligindeki 32. maçına çıkan 20 yaşındaki Enes, sezonu 18 golle tamamladı.

    45 puan toplayan Twente, ligi 7. sırada bitirdi.

    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:37
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