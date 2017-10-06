HİKMET KARAMAN İLE YOLLAR AYRILMIŞTI

Teknik direktör Hikmet Karaman ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor'da yeni hoca belli oldu.TFF 1. Lig ekibi, ilk olarak görüştüğü efsane teknik adam Mustafa Denizli ile anlaşmamıştı.Bu gelişme sonrası Karadeniz temsilcisi, takımı İbrahim Üzülmez'e emanet etmeye karar verdi.Futbolculuğu döneminde uzun yıllar Beşiktaş'ta kaptan olarak forma giyen Üzülmez, Elazığspor, Gençlerbirliği ve Gaziantepspor'da teknik direktörlük görevi üstlenmişti.



Daha önce Üzülmez, Rizespor'da yardım antrenör olarak çalışmıştı.



7 haftası geride kalan 1. Lig'de Çaykur Rize, 13 puanla 5. sırada bulunuyor.



Kulüp başkanı Yardımcı:

"İbrahim Üzülmez ile yaptığımız görüşmelerde sezon sonuna kadar anlaşma sağladık" TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar İbrahim Üzülmez getirildi.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, yaptığı açıklamada, Hikmet Karaman'la yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarını kısa sürede çözmek istediklerini, bu anlamda bazı görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yönetim kurulu olarak genç ve idealist bir isme takımı emanet etmeyi uygun gördüklerini ifade eden Yardımcı, "İbrahim Üzülmez ile yaptığımız görüşmelerde sezon sonuna kadar anlaşma sağladık. Hocamız pazar günü Rize'ye gelerek takımın başında olacak." diye konuştu.

İbrahim Üzülmez, 2012-2013 sezonunda Çaykur Rizespor'un Süper Lig'e yükselmesinde teknik direktör Mustafa Denizli'nin yardımcısı olarak katkı sağlamıştı.