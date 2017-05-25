 Tek yol galibiyet – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Mayıs 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Tek yol galibiyet

    Tek yol galibiyet
    Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdüren Ç.Rizespor'da orta saha oyuncuları Robin Yalçın ve Oğuzhan Aynaoğlu, final gibi bir maça çıkacaklarını belirtti. İkili, "Kaderimiz bu 90 dakikada belirlenecek. Tek ihtimali düşünüyoruz; o da 3 puan" ifadelerini kullandı.
    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:06
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tek yol galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.