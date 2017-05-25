Tek yol galibiyet

Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdüren Ç.Rizespor'da orta saha oyuncuları Robin Yalçın ve Oğuzhan Aynaoğlu, final gibi bir maça çıkacaklarını belirtti. İkili, "Kaderimiz bu 90 dakikada belirlenecek. Tek ihtimali düşünüyoruz; o da 3 puan" ifadelerini kullandı.