 Bursaspor’da gündem stoper – Fotomaç – 18 Haziran 2017
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    18 Haziran 2017, Pazar
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    ’da gündem stoper

    Bursaspor’da gündem stoper

    , Kamerunlu stoper Bassong'un yanı sıra Kasımpaşalı stoper ve Belçika'dan Nijerya asıllı Hollandalı stoper William Troost Ekong'u yakın markaja aldı.

    Yeşil-beyazlı yönetim, Beşiktaş'la adı geçen ve ile sözleşmesi biten 29 yaşındaki Brezilyalı sol ayaklı stoper için cazip bir teklif verdi. 'den cevap bekliyor. Belçika'nın Gent takımında forma giyen 23 yaşındaki Ekong'un bonservisi 1 milyon 250 bin Euro olduğu bildirildi. Belçika ekibi ile 2018'e dek sözleşmesi bulunan siyahi stoperin 'a olumlu baktığı belirtildi. Ekong, 83 lig maçında 4 gol attı.
    1. 18 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:05
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