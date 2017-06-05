 Bursaspor’da videolu motivasyon – Fotomaç – 05 Haziran 2017
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    05 Haziran 2017, Pazartesi
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    Bursaspor’da videolu motivasyon

    Bursaspor’da videolu motivasyon
    Süper Lig'de ki son hafta maçında deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 yenerek kümede kalmayı başaran Bursaspor'da, futbolculara, müsabaka öncesinde ailelerinin motive edici mesajlarının yer aldığı video izlettirildi. Deneyimli oyuncu Erdem Özgenç'in organize ettiği görüntüleri izleyen oyuncular, duygusal anlar yaşadı. Bazıları ise gözyaşlarını tutamadı. Bursa'nın, Trabzon maçına çok hırslı çıktığı öğrenildi.
    1. 05 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:26
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