Aboubakar imzayı attı: 50 milyon €!
Beşiktaş'ın sezon sonunda tekrar kadrosuna katmayı planladığı öne sürülen Vincent Aboubakar, Porto ile olan sözleşmesini uzattı.
Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna katmayı planladığı iddia edilen Vincent Aboubakar'da flaş bir gelişme yaşandı.
Porto, Kamerunlu yıldızın sözleşmesinin uzatıldığını resmi interenet sitesinden duyurdu.
Portekiz ekibinin yaptığı açıklamada Aboubakar'ın sözleşmesinin 2021'e kadar uzatıldığı ve bonservis bedelinin yüzde 60'lık kalan kısmının Fransız ekibi Lorient'ten 7.2 milyon euro'ya alındığı ifade edildi.
Porto ayrıca, Aboubakar'ın sözleşmesine serbest kalma bedeli olarak 50 milyon euro maddesi eklendiğini de duyurdu.
25 yaşındaki Vincent Aboubakar bu sezon Porto formasıyla 9 maçta 8 gol kaydetmiş, 1 de asist yapmıştı.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:53
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Eljif’e dev talip
Toplam 7
Yorum
Muhammet1907 SATANIN ALLAH BELASINI VERSİN TRANSFER DÖNEMİNDEKİ TEK AKILLI TRANSFER BUYDU
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Beşiktaş iki yıldızın tapusunu alıyor!
Toplam 10
Yorum
Beşiktaşlı Aboubakar'ı zor alırız. Porto 50 milyon eoru sertbest kalma bedeli ile 2021 e kadar imza attırmısş
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Ebrar çok yetenekli
Toplam 2
Yorum
mlh26 Eskişehir li Trabzonsporlu olarak katılıyorum adanalı arkadaşım
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