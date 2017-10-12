Aboubakar imzayı attı: 50 milyon €!

Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna katmayı planladığı iddia edilen Vincent Aboubakar'da flaş bir gelişme yaşandı.

Porto, Kamerunlu yıldızın sözleşmesinin uzatıldığını resmi interenet sitesinden duyurdu.

Portekiz ekibinin yaptığı açıklamada Aboubakar'ın sözleşmesinin 2021'e kadar uzatıldığı ve bonservis bedelinin yüzde 60'lık kalan kısmının Fransız ekibi Lorient'ten 7.2 milyon euro'ya alındığı ifade edildi.

Porto ayrıca, Aboubakar'ın sözleşmesine serbest kalma bedeli olarak 50 milyon euro maddesi eklendiğini de duyurdu.

25 yaşındaki Vincent Aboubakar bu sezon Porto formasıyla 9 maçta 8 gol kaydetmiş, 1 de asist yapmıştı.







