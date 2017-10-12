 Aboubakar imzayı attı: 50 milyon €! – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ekim 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Aboubakar imzayı attı: 50 milyon €!

    Aboubakar imzayı attı: 50 milyon €!

    Beşiktaş'ın sezon sonunda tekrar kadrosuna katmayı planladığı öne sürülen Vincent Aboubakar, Porto ile olan sözleşmesini uzattı.

    Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna katmayı planladığı iddia edilen Vincent Aboubakar'da flaş bir gelişme yaşandı.

    Porto, Kamerunlu yıldızın sözleşmesinin uzatıldığını resmi interenet sitesinden duyurdu.

    Portekiz ekibinin yaptığı açıklamada Aboubakar'ın sözleşmesinin 2021'e kadar uzatıldığı ve bonservis bedelinin yüzde 60'lık kalan kısmının Fransız ekibi Lorient'ten 7.2 milyon euro'ya alındığı ifade edildi.

    Porto ayrıca, Aboubakar'ın sözleşmesine serbest kalma bedeli olarak 50 milyon euro maddesi eklendiğini de duyurdu.

    25 yaşındaki Vincent Aboubakar bu sezon Porto formasıyla 9 maçta 8 gol kaydetmiş, 1 de asist yapmıştı.



    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:53
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aboubakar imzayı attı: 50 milyon €! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.