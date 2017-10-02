KÖSTEBEK ARANIYOR!
Beşiktaş, soyunma odasında yaşanan Caner-Talisca kavgasının basına nasıl sızdığını araştırıyor.
Beşiktaş-Trabzonspor maçı sonrası soyunma odasında Caner Erkin-Talisca kavgası bomba etkisi yarattı. Son 10 günlük dilimde zorlu üç karşılaşmaya çıkan Beşiktaş'ta Trazonspor maçı bitiminde soyunma odasında yaşanan kavga sonrası siyah beyazlı yönetim harekete geçti. Caner Erkin-Talisca arasındaki kavganın basına sızmasının ardından olayın Caner Erkin'in bir yakını tarafından basına sızdırıldığı ifade edildi. Bu gelişme sonrası Caner yaptığı açıklamada hiçbir yakınının olayı kimseye anlatmadığını belirtti.
Beşiktaşlı yöneticiler bu gelişme sonrası yaşanan olayı kimin basına sızdırdığını öğrenmek için harekete geçti. Olayı dışarı sızdıran ismin bulunmasının ardında gerekli işlemleri yapma kararı aldı.
- 02 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:37
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'KOCAMAN' SORULAR
Toplam 64
Yorum
umut 1-0 geridesin, jansen i cıkartıp 1.92 lik fernandao dururken soldadoyu oyuna alıyosun. Nasıl bir hocasın sen?
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SÖZ DİNLEMİYOR
Toplam 28
Yorum
umut ozan , topallamı verkaç yapacak, pası verip orta sahadan izliyorlar oyunu
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BU TAKIMA GÜVENSİNLER
Toplam 4
Yorum
numan altuntaş takıma güveniyoruz da sana güvenemiyoruz ersun yanal.
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