 Kardeşler para konuşmaz! – Fotomaç – 17 Haziran 2017
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    17 Haziran 2017, Cumartesi
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    Kardeşler para konuşmaz!

    Kardeşler para konuşmaz!

    Beşiktaş, teknik direktör ile 2 senelik anlaşmaya vardı. Başkan Orman, “Güneş ne kadar alacak?” sorusuna, “Güneş, benim abim. Kardeşler para konuşmaz” yanıtını verdi

    Beşiktaş'ta mutlu son... Siyah-beyazlılar, teknik direktör ile 2 senelik anlaşmaya vardı. Başkan 'ın yurt dışından geldikten sonra ilk olarak "gidecek-kalacak" şeklinde haberler dolaşan Şenol Güneş ile bir araya geldi. Başkan Orman, Güneş'e "Hocam, şu ortada dolaşan sesleri keselim. Sözleşmeni yenileyelim" dedi. Güneş de, "Olur ama sen gittiğinde bakalım yeni başkan beni ister mi? O yüzden 2019 sonunda benim de sözleşmem bitsin" yanıtını verdi. Başkan Orman da mantıklı bulduğu bu teklifi kabul etti.

    GÖREV SÜRELERİ AYNI
    Beşiktaş Başkanı, Güneş ile görüşmesini, "Benim görevim bittiği zaman Şenol Güneş'in de sözleşme süresi dolacak" diye açıklarken; "Teknik direktör Güneş ne kadar para alacak?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Güneş'le Orman abi kardeştir. Abiyle kardeş arasında para konuşulmaz!" Başkan Orman böyle söylese de daha önce senelik 1.5 milyon euro alan Güneş'in, yeni sözleşmesinde senelik 2.5 milyon euro garanti para alacağı ifade edildi. Bu anlaşmaya göre tecrübeli teknik adam, Beşiktaş'tan 2 senelik 5 milyon euro kazanacak.
    1. 17 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:23
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