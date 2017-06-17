Kardeşler para konuşmaz!
Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş ile 2 senelik anlaşmaya vardı. Başkan Orman, “Güneş ne kadar alacak?” sorusuna, “Güneş, benim abim. Kardeşler para konuşmaz” yanıtını verdi
GÖREV SÜRELERİ AYNI
Beşiktaş Başkanı, Güneş ile görüşmesini, "Benim görevim bittiği zaman Şenol Güneş'in de sözleşme süresi dolacak" diye açıklarken; "Teknik direktör Güneş ne kadar para alacak?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Güneş'le Orman abi kardeştir. Abiyle kardeş arasında para konuşulmaz!" Başkan Orman böyle söylese de daha önce senelik 1.5 milyon euro alan Güneş'in, yeni sözleşmesinde senelik 2.5 milyon euro garanti para alacağı ifade edildi. Bu anlaşmaya göre tecrübeli teknik adam, Beşiktaş'tan 2 senelik 5 milyon euro kazanacak.
- 17 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:23
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Aboubakar yoksa Carillo!
Toplam 1
Yorum
Bence Bence Bundesliga da oynamis Forvet Alinmasi Gerekiyor Sandro Wagner Yada Max Kruse Yada baska Bi Isim bizde ucar düsüniyorum
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Fenerbahçe duyurdu: 2 yıllık anlaşmaya vardık!
Toplam 39
Yorum
GSLİİİİİİİ Onu dokuzu bilmem masadaki aziz başkansa yanındaki kim aykut hocaysa aziz kim hahhaaaaaaaaa
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Süper Lig ekibinin başına getirildi
Toplam 13
Yorum
www güzelll bjk nin 6 puani garantilendi...
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