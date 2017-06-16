 Vida mı, Tosic mi? – Fotomaç – 16 Haziran 2017
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    16 Haziran 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    mı, mi?

    Vida mı, Tosic mi?

    Siyah-beyazlıların transfer listesinde ilk sırada yer alan 'nın istatistiklerinin, aynı mevkide görev yapan 'den daha iyi değil..

    Sırp ile Hırvat stoperlerin istatistikleri kafa karıştırıyor. son iki sezonda Avrupa'da 14 maça çıkarken, Vida ise 11 maçta oynadı. Tosic, Vida'ya oranla %66'ya 52 hava topu mücadelesinde başarılı oldu, %59'a 52 daha fazla ikili mücadele kazandı. Maç başına 2.1 pas yapıp 0.8 pas arası yapan 'ya fark attı. Vida ise Tosic'i sadece %88'e 83'lük pas yüzdesi ve %71'e 60'lık oranda top kapma yüzdesinde geride bıraktı.
    1. 16 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:54
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