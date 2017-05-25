15 golü aşan iki yabancı

Beşiktaş, ofansif oyun anlayışıyla rakiplerine fark atıyor. Siyah-beyazlı ekibin yabancıları da bu sırada boş durmuyor. Kara Kartal'ın tarihinde bir sezonda resmi maçlarda 15 golü aşan 8 oyuncu bulunuyordu. Aboubakar ve Talisca da ilk sezonlarında bu listeye dahil oldu. Kamerunlu forvet 18 kez ağları sarstı, Sambacı ise rakip filelere tam 15 gol yolladı.