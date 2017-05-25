 15 golü aşan iki yabancı – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    15 golü aşan iki yabancı

    15 golü aşan iki yabancı
    Beşiktaş, ofansif oyun anlayışıyla rakiplerine fark atıyor. Siyah-beyazlı ekibin yabancıları da bu sırada boş durmuyor. Kara Kartal'ın tarihinde bir sezonda resmi maçlarda 15 golü aşan 8 oyuncu bulunuyordu. Aboubakar ve Talisca da ilk sezonlarında bu listeye dahil oldu. Kamerunlu forvet 18 kez ağları sarstı, Sambacı ise rakip filelere tam 15 gol yolladı.
    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:26
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