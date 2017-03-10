 Vasilis Vouzas, Atiba'ya hayran kaldı – Fotomaç – 10 Mart 2017
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    10 Mart 2017, Cuma
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    Vasilis Vouzas, Atiba'ya hayran kaldı

    Vasilis Vouzas, Atiba'ya hayran kaldı

    Beşiktaş'ın Olympiakos ile 1 - 1 berabere kaldığı maçtan sonra teknik direktör Vasilis Vouzas, Kanadalı oyuncu Atiba Hutchinson'a övgüler yağdırdı.

    Atiba'nın maç boyunca ofansif ve defansif görevlerini eksiksiz yerine getirdiğini belirten Vouzas, "Gerçekten böyle bir oyuncuyla çalışmayı çok isterim" dedi.

    Basın tribününde bulunan Yunanlı gazeteciler de, Atiba'nın mükemmel bir oyuncu olduğunu ve bu nedenle maçın adamı olduğunu söylediler.

    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:42
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