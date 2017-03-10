Vasilis Vouzas, Atiba'ya hayran kaldı
Beşiktaş'ın Olympiakos ile 1 - 1 berabere kaldığı maçtan sonra teknik direktör Vasilis Vouzas, Kanadalı oyuncu Atiba Hutchinson'a övgüler yağdırdı.
Atiba'nın maç boyunca ofansif ve defansif görevlerini eksiksiz yerine getirdiğini belirten Vouzas, "Gerçekten böyle bir oyuncuyla çalışmayı çok isterim" dedi.
Basın tribününde bulunan Yunanlı gazeteciler de, Atiba'nın mükemmel bir oyuncu olduğunu ve bu nedenle maçın adamı olduğunu söylediler.
- 10 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:42
- Arena'da parçalarız!
Toplam 10
Yorum
taraftar acıkçası istedigini almış olsada keyifsiz bir maçtı beşiktaşa da yakışmadı oysa karşısında korkak bir takım vardı üstüne gitse galip gelirdi
- Gidene dur demem!
Toplam 2
Yorum
Hakan Zaten senin anlatiklarini dinleyen yok inananda ama bir gerçek var oda hala başkansın..acaip bir olay
- Hedefimiz final
Toplam 4
Yorum
HCK / BJK QUARESMA ; DAİMİ SÜREGELEN VE ARTIK MİLLETİN YEMEDİĞİ SAĞ DIŞ TRIVALE VURUŞ SEVDASINDAN VAZ GEÇİP SAĞ İÇ VURSA DAHA ÇOK GOL ATACAKTIR...
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