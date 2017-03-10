Vasilis Vouzas, Atiba'ya hayran kaldı

Atiba'nın maç boyunca ofansif ve defansif görevlerini eksiksiz yerine getirdiğini belirten Vouzas, "Gerçekten böyle bir oyuncuyla çalışmayı çok isterim" dedi.



Basın tribününde bulunan Yunanlı gazeteciler de, Atiba'nın mükemmel bir oyuncu olduğunu ve bu nedenle maçın adamı olduğunu söylediler.