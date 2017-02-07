Hakemi yönettiler!
Yönetici Metin Albayrak’tan F.Bahçe’ye sert eleştiriler: Derbi maçta bir ara hakem kararlarını F.Bahçeli oyuncular yönetmeye başladı, sahada resmen hakemi de yönettiler.Olayların başrolünde Van Persie vardı Derbiyi Martin Atkinson yönetseydi, RVP acaba bunları yapabilir miydi?.. “Biz ayrıcalık değil adalet istiyoruz. Aynı hareketlerden oyuncularımız ceza alıyorsa, RVP de cezasız kalmamalı!”
GERiLiM YARATTILAR
"Pazar akşamı sahaya oynamak için çıktık ama karşımızda yıllardır derbilerde hep aynı 'gerginlik senaryosunu' uygulayan bir Fenerbahçe vardı. Biz oynamak istedik, onlar oynatmamak istedi. Sürekli gerilimler yaratarak oyuna yön vermeye çalıştılar ve vakit geçtikçe hakemin de müsaade etmesiyle bunu başardılar. Hatta bir ara hakem kararlarını Fenerbahçeli futbolcular yönetmeye başladı ve resmen hakemi de yönettiler. Sen FIFA kokartlı hakemsin, daha maçın başında futbolcuların niyetini anlayıp ona göre maç yönetmen gerekir."
KONTROLÜNÜ KAYBETTi
"Hakemin sarı kart vermesi için maçın birinci dakikası, doksanıncı dakikası fark etmez. Persie ile Oğuzhan birbirleri ile uğraşmaya başlamış. İkisine de sarı kartı versen bu senaryo Fenerbahçe'nin istediği şekilde gitmeyecek. Ama Ali Palabıyık hep uyarı ile geçiştirmeye çalıştı ve bir süre sonra oyunun kontrolünü kaybetti. RVP, İngiltere'de yıllarca Arsenal'de M. United'da oynadı. Bu derbiyi Martin Atkinson yönetiyor olsaydı, bu hareketleri yapabilir miydi? Ama o da gelmiş Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye ayak uydurmuş."
AKIL ALMAZ ŞEYLERDi
Van Persie ile ilgili olarak gereken yerlere mutlaka başvurularını yapacaklarını söyleyen Metin Albayrak, "Saha içinde gerçekten akıl almaz şeyler oldu ve hepsinde de Van Persie baş aktördü. Sabahtan beri maçla ilgili tüm incelemelerimizi ve hazırlığımızı yapıyoruz. Hareketlerinden dolayı ceza alması için gerekli başvuruları mutlaka yapacağız. Hep söylediğimiz bir şey var. Biz ayrıcalık değil, adalet istiyoruz. Aynı hareketlerden bizim oyuncularımız ceza alıyorsa Van Persie de cezasız kalmamalı" şeklinde konuştu.
BAZILARI HAYAL GÖRÜYOR
Albayrak, Fenerbahçe ile kez oynamadıklarını, son kez de oynamayacaklarını belirterek şöyle devam etti: "Fenerbahçe, Türkiye'de öyle bir ortam yarattı ki her sezon her derbiye son maç gözüyle bakıyor ve kazanmak için her yol mübah uygulamasını devreye sokuyor. Biz artık o günleri geride bıraktık. Bir maçla, iki maçla çöküntüye uğrayan bir takım yok artık. Bunu bekleyen varsa hayal görüyordur. Bu maçı unutup önümüze bakacağız. Lideriz ve sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz, olacağımıza da inanıyoruz."
- 07 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 01:47
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Toplam 57
Yorum
takyanoz Bırakın tantanayı, bende Beşiktaş'lıyım, Volkanı da Fener'ide sevmem ama şu açıklamada yanlış göremiyorum.
- Tosic'in karısından Van Persie'ye küfür
Toplam 38
Yorum
Normal Bacak kırması değil, sadece adalet istiyoruz. Hakemler bunu sağlayamıyorsa bıraksınlar bu işi.
- Pascal Nouma’dan Van Persie'ye gönderme
Toplam 2
Yorum
gereksiz bir açıklama olmuş çünkü maalesef rakip bunu anlayacak kapasitede değil. bir tane fbli bile çıkıp bjk haklı demedi. yanlışı savunmaktan zevk alıyorlar çünkü
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