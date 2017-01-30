 Hedef 4’te 4 yapmak – Fotomaç – 30 Ocak 2017
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    30 Ocak 2017, Pazartesi
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    Hedef 4’te 4 yapmak

    Hedef 4’te 4 yapmak

    Ligde Gaziantep, Osmanlıspor ve Alanya’yı deviren Kartal bugün evinde Konya'yı ağırlıyor. Parola yine 3 puan.

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren , bugün kritik maçta Atiker Konyaspor'u ağırlayacak. 20.00'de Vodafone Arena'da oynanacak maçı Özgür Yankaya yönetecek. Ligde art arda 3 maçı kazanan siyah-beyazlıların hedefi yine galip gelerek yoluna kayıpsız devam etmek. İki takım daha önce 31 kez karşı karşıya geldi. 17'sini Beşiktaş, 4'ünü Konya kazandı. Son 10 lig maçında Konyaspor'u 3 kez yenebilen siyah-beyazlılar, Vodafone Arena'da çıktığı 15 karşılaşmanın 11'ini galip tamamladı. Kartal lig tarihindeki en farklı zaferlerinden birini 1992-93 sezonunda 7-0'lık sonuçla Konyaspor'a karşı almıştı. Teknik direktör Şenol Güneş rakibin direncini hatırlatıp maçı erken koparmaları gerektiğini söyledi.

    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:57
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