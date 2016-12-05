 Çalımbay: Çok memnunum – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Çalımbay: Çok memnunum

    Çalımbay: Çok memnunum
    Teknik Direktörü berabere kaldıkları 'in çok iyi bir takım olduğunu ve bir puana sevirdiğini söyledi. Çalımbay, "Sahada denk bir mücadele ve iyi bir lig maçı oldu. Ligin liderinden sahasında puan aldık. Ben takımımdan çok memnunum, daha da iyi olacağız" dedi.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:10
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