 Avantaj bizde – Fotomaç – 08 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Ekim 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Avantaj bizde

    Avantaj bizde

    A Milli  Takımımız'da Futbol Direktörü , İzlanda maçı için Reykjavik'e Konya'dan hareketinden önce grubumuzdaki gidişata yönelik A 'a açıklamalarda bulundu.

    Oldukça neşeli görünen Terim, havalimanındaki görevli ve polislerle tek tek selamlaşırken, İzlanda'dan istedikleri sonuçla dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

    YORGUNLUK VURGUSU YAPTI
    A 'UN sorularını yanıtlayan Terim, İzlanda sonrası iki Kosova ve Finlandiya maçlarıyla fikstür avantajına dikkat çekti, "Dünkü (önceki gün) yorgunluktan sonra inşallah istediğimiz gibi İzlanda'dan döneriz. Sonra rakiplerimiz aralarında oynarken biz tabii ciddi ama onlara göre zorluk derecesi daha az olan 3 maç oynayacağız. Onlar da aralarında oynayacaklar. Bizim için çok önemli bir hamle olur bu" diye konuştu.
    1. 08 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Avantaj bizde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.