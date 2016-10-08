Avantaj bizde
A Milli Futbol Takımımız'da Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, İzlanda maçı için Reykjavik'e Konya'dan hareketinden önce grubumuzdaki gidişata yönelik A SPOR'a açıklamalarda bulundu.
Oldukça neşeli görünen Terim, havalimanındaki görevli ve polislerle tek tek selamlaşırken, İzlanda'dan istedikleri sonuçla dönmeyi hedeflediklerini söyledi.
YORGUNLUK VURGUSU YAPTI
A SPOR'UN sorularını yanıtlayan Terim, İzlanda sonrası iki Kosova ve Finlandiya maçlarıyla fikstür avantajına dikkat çekti, "Dünkü (önceki gün) yorgunluktan sonra inşallah istediğimiz gibi İzlanda'dan döneriz. Sonra rakiplerimiz aralarında oynarken biz tabii ciddi ama onlara göre zorluk derecesi daha az olan 3 maç oynayacağız. Onlar da aralarında oynayacaklar. Bizim için çok önemli bir hamle olur bu" diye konuştu.
YORGUNLUK VURGUSU YAPTI
A SPOR'UN sorularını yanıtlayan Terim, İzlanda sonrası iki Kosova ve Finlandiya maçlarıyla fikstür avantajına dikkat çekti, "Dünkü (önceki gün) yorgunluktan sonra inşallah istediğimiz gibi İzlanda'dan döneriz. Sonra rakiplerimiz aralarında oynarken biz tabii ciddi ama onlara göre zorluk derecesi daha az olan 3 maç oynayacağız. Onlar da aralarında oynayacaklar. Bizim için çok önemli bir hamle olur bu" diye konuştu.
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:31
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan flaş karar
Toplam 2
Yorum
GSLi1905 Yazık olmuş. Allah aşkına yazık bu kadınlar futbolun gideri ne kadardı çok merak ettim!
- Uğur formayı geri istiyor
Toplam 1
Yorum
aga Uğur Mustafa Yumlu ve Zeki gibi bir adamlar varken sen formaya hep kavuşursun, çalışmana gerek yok.Bankoooo....
- "Türkiye savaşarak beraberliği kurtardı"
Toplam 2
Yorum
....... KARTALLO : SEN SAHİ Mİ SÖYLÜYORSUN. KİH KİH.
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