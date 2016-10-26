 1 milyara koşuyor – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    1 milyara koşuyor

    1 milyara koşuyor
    Olağanüstü kongreden, Riva ve Florya arazilerinin satışıyla ilgili çıkan karar hisselerini uçurmaya devam ediyor. Haftanın ilk gününde yüzde 19.96 prim yapan sarı-kırmızılı kulübün hisseleri dün de 12.66 yükseldi ve yatırımcısına iki günde yüzde 32.62 gibi müthiş bir gelir getirdi. Hisse fiyatı 44.68'e yükselirken Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin piyasa değeri de 970 milyon liraya çıktı (314.7 milyon dolar).
    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:57
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