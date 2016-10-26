1 milyara koşuyor
Olağanüstü kongreden, Riva ve Florya arazilerinin satışıyla ilgili çıkan karar Galatasaray hisselerini uçurmaya devam ediyor. Haftanın ilk gününde yüzde 19.96 prim yapan sarı-kırmızılı kulübün hisseleri dün de 12.66 yükseldi ve yatırımcısına iki günde yüzde 32.62 gibi müthiş bir gelir getirdi. Hisse fiyatı 44.68'e yükselirken Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin piyasa değeri de 970 milyon liraya çıktı (314.7 milyon dolar).
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İşte Beşiktaş'ta sol bek senaryoları
Toplam 22
Yorum
bjk35 hasan ali'yi boşver de ismail köybaşı ne yapıyor iyi mi? sen ondan haber ver hahahahhahahaha:D
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Lens ile gözlerim daha iyi görüyor
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Hakemler her hafta size calisiyor birazda bize calissin
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