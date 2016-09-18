Emrah'ın gözü hala Aslan'da
Çaykur Rizesporlu futbolcu Emrah Başsan, bu sezon sarı-kırmızılıların şampiyon olmasını temenni etti. Başsan ayrıca Rize’ye katkı sağlayarak Galatasaray'a dönmek istediğini açıkladı.
Galatasaray'ı tebrik eden Başsan, "Soyunma odasında takım arkadaşlarıma Galatasaray'ın ilk 10 dakika baskı yapacağını söylemiştim. Erken gol yedik ve demoralize olduk. Önemli olan gol yedikten sonra hızlı bir şekilde dönmekti ama bunu yapamadık. Kırılgan bir takım olduğumuzu gördük" diye konuştu.
"İnşallah Galatasaray şampiyon olur"
Kaybettikleri Galatasaray maçından alacakları dersler olduğunu söyleyen Emrah Başsan, "Önümüzde Kayserispor maçı var. İyi bir sonuç almak istiyoruz. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Ben de zaten kiralık olarak Çaykur Rizespor'dayım. Galatasaray'a şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah içeride, dışarıda galip gelerek şampiyon olurlar" şeklinde konuştu.
"Rize'ye katkı sağlayarak Galatasaray'a dönmek istiyorum"
Galatasaray'a kırgınlığı olmadığını vurgulayan genç futbolcu, "Bu benim için daha büyük tecrübe olacak çünkü oynayarak daha kuvvetli geleceğim. Galatasaray'da oynamak istiyorum. Kalıcı olmak istediğimi söylemiştim. Çaykur Rizespor'a katkı sağlayarak Galatasaray'a dönmek istiyorum. Türk futbolcular olarak duygusal olsak da, bir şeylere takılı kalmamak gerekiyor. Çalışarak her şeyin üstesinden gelebiliriz. Seneye kuvvetli olarak gelip, aynı şekilde devam edeceğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
- 18 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:14
- Tiago Pinto ilk 11’e girdi
Toplam 2
Yorum
mehmet Fenerliyim. Artık Osmanlıspor benim ikinci takımım. Her maçını seyrediyorum ve de destekliyorum. Fenerbahçeyi bırakmadım ama Osmanlısporu seviyorum ya... Oynadığı futbol oyuncuların uyumu ve kalitesi içten ve gönülden oynamaları tüm emeklerini sahaya vermeleri sempatimi ve beğenimi kazanmıştır.. Tebrikler.. Başarılarının devamını dilerim. İyi bir başkan, iyi bir yönetim, iyi bir Hoca, İyi oyuncular İyi Futbol.. Maaşallah !!! Ottoman is Coming.. Mamma li Turchi !!!
- Eren Derdiyok'tan sezonun golü geldi!
Toplam 7
Yorum
Melih bence penaltıyı erene bırakmaları lazım dı.4.hafta da hat-trick yapacaktı.iyi olurdu
- Arena'da Riekerink'e sürpriz
Toplam 3
Yorum
Murat RİEKERİNK BEY DİYECEKSİNİZ .
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