Geç kalan yandı!

Dick Advocaat, Samandıra'da disiplin tedbirlerini de en üst seviyeye çıkardı.

Yeni kurallara göre futbolcular idmandan en az 1 saat önce tesislerde olmak zorunda. Antrenmandan sonra masaj yaptırmadan eve gitmek ise yasak. Hollandalı hoca, antrenmana geç kalmak bir yana kendisinden sonra sahaya çıkılmasına dahi sert tepki gösteriyor. Şimdiye kadar Volkan Şen ve Alper Potuk'un bu konuda uyarı aldığı gelen haberler arasında.