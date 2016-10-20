Bunun adı isyan
Beşiktaş; hakeme, rakibe ve Türkiye’deki sisteme isyan bayrağı açıp kazandı.
Bizim takımlarımız özellikle Avrupa'da kaybedilen maçlardan sonra hep "Ondan yandık, bundan yandık" derler, hatayı hep başka yerlerde ararlar.
Ama dün gece Beşiktaş, İtalya'nın son yıllardaki en formda takımlarının başında gelen Napoli karşısında bir kişilik kavgası verdi...
Dün böyle bir mücadele izledik.
4-3-3'müş, 3-5-2'ymiş, 4-3-3'müş hepsi hikaye!
Dün sahada bir kişilik, bir haysiyet kavgası vardı. Siyah-beyazlı takım, bu mücadelesinden sağlam çıktı.
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki maçından 1'er puan alarak çıkmıştı.
Ama dün akşamki maç Beşiktaş için bence bir isyan maçıydı.
Bu isyan maçına; "Hakeme isyan" diyebilirsiniz, "Rakibe isyan" diyebilirsiniz, "Türkiye'deki sisteme bir isyan" diyebiliriz. Dersiniz de dersiniz...
Ama bu isyandan, Beşiktaş takımı alnını akıyla kazanarak çıktı.
BU BİR KİŞİLİK KAVGASI
Yani küçük oynamadılar. "Az olsun bizim olsun" demediler. Her türlü engelleme çabalarına rağmen dim dik durup, kazanmak için mücadele ettiler. Açtıkları bu isyan bayrağıyla da kazanmayı bildiler.
Aslında bu son yıllarda gördüğümüz en enteresan olay.
Teknik direktör Şenol Güneş başta olmak üzere bütün Beşiktaşlı futbolcuları tebrik etmekten başka bir şansımız yok. Türk futbolu adına verdikleri bu 'kişilik kavgası' nedeniyle hepsine teşekkür etmek lazım.
Bakınız!
A Milli Takımımız'da prim kavgaları konuşulurken, teknik direktör ile milli takım kaptanı arasındaki tartışmalar gündem olmuşken, ego kavgaları tavan yapmışken dün gece bir maç oynandı. Beşiktaş'ın bu isyanı, bu mücadelesi herkese ders olsun.
Beşiktaş kaybeder miydi?
Kaybedebilirdi. Hiç önemli değil. Bu mücadeleyi verdikten sonra mağlup olsaydı neyi kaybederdi? Hiçbir şeyi.
Ama bu şahsiyetli kavga, bu şahsiyetli mücadeleyi veren teknik direktörü de futbolcusunu da tebrik ederim.
Başka bir şey değil.
NE PENALTISI ARKADAŞ!
Bakınız! Hakemler karar verirler. Öyle veya böyle...
Dün akşamki Napoli maçında da hakem çıktı ve bazı kararlar verdi.
Tabi bunlar arasında en çok tartışılan, tepki çekenler de Beşiktaş aleyhine verilen kararlar oldu.
Rus hakem iki kez penaltı düdüğünü çaldı. İkisinde de hatalıydı. Özellikle ikincisinin penaltıyla hiç alakası yok.
Ama ben burada penaltı kararlarından çok Beşiktaşlı futbolcuların hâl ve tavırlarına takıldım.
Özellikle ikinci penaltı pozisyonunun içindeki Caner dahil...
Bakınız, "Özellikle Caner dahil" diyorum!
Beşiktaşlı oyuncular, hakeme verdiği iki hatalı penaltı kararı sonrasında öyle çok büyük tepki göstermediler.
Bu da şunu gösteriyor; Takım disiplinli! Demek ki teknik direktör Şenol Güneş, bu disiplini oyuncularına vermiş.
O disiplin verilmemiş olsa o penaltılarda oyuncuların hepsi isyan bayrağını çekip, en az bir-iki sarı belki de kırmızı görürdü.
Ama kararlarını ve tavırlarını öyle yapmayıp mücadeleye yöneldiler.
Sonuç ne oldu? Kazandılar.
Ama dün gece Beşiktaş, İtalya'nın son yıllardaki en formda takımlarının başında gelen Napoli karşısında bir kişilik kavgası verdi...
Dün böyle bir mücadele izledik.
4-3-3'müş, 3-5-2'ymiş, 4-3-3'müş hepsi hikaye!
Dün sahada bir kişilik, bir haysiyet kavgası vardı. Siyah-beyazlı takım, bu mücadelesinden sağlam çıktı.
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki maçından 1'er puan alarak çıkmıştı.
Ama dün akşamki maç Beşiktaş için bence bir isyan maçıydı.
Bu isyan maçına; "Hakeme isyan" diyebilirsiniz, "Rakibe isyan" diyebilirsiniz, "Türkiye'deki sisteme bir isyan" diyebiliriz. Dersiniz de dersiniz...
Ama bu isyandan, Beşiktaş takımı alnını akıyla kazanarak çıktı.
BU BİR KİŞİLİK KAVGASI
Yani küçük oynamadılar. "Az olsun bizim olsun" demediler. Her türlü engelleme çabalarına rağmen dim dik durup, kazanmak için mücadele ettiler. Açtıkları bu isyan bayrağıyla da kazanmayı bildiler.
Aslında bu son yıllarda gördüğümüz en enteresan olay.
Teknik direktör Şenol Güneş başta olmak üzere bütün Beşiktaşlı futbolcuları tebrik etmekten başka bir şansımız yok. Türk futbolu adına verdikleri bu 'kişilik kavgası' nedeniyle hepsine teşekkür etmek lazım.
Bakınız!
A Milli Takımımız'da prim kavgaları konuşulurken, teknik direktör ile milli takım kaptanı arasındaki tartışmalar gündem olmuşken, ego kavgaları tavan yapmışken dün gece bir maç oynandı. Beşiktaş'ın bu isyanı, bu mücadelesi herkese ders olsun.
Beşiktaş kaybeder miydi?
Kaybedebilirdi. Hiç önemli değil. Bu mücadeleyi verdikten sonra mağlup olsaydı neyi kaybederdi? Hiçbir şeyi.
Ama bu şahsiyetli kavga, bu şahsiyetli mücadeleyi veren teknik direktörü de futbolcusunu da tebrik ederim.
Başka bir şey değil.
NE PENALTISI ARKADAŞ!
Bakınız! Hakemler karar verirler. Öyle veya böyle...
Dün akşamki Napoli maçında da hakem çıktı ve bazı kararlar verdi.
Tabi bunlar arasında en çok tartışılan, tepki çekenler de Beşiktaş aleyhine verilen kararlar oldu.
Rus hakem iki kez penaltı düdüğünü çaldı. İkisinde de hatalıydı. Özellikle ikincisinin penaltıyla hiç alakası yok.
Ama ben burada penaltı kararlarından çok Beşiktaşlı futbolcuların hâl ve tavırlarına takıldım.
Özellikle ikinci penaltı pozisyonunun içindeki Caner dahil...
Bakınız, "Özellikle Caner dahil" diyorum!
Beşiktaşlı oyuncular, hakeme verdiği iki hatalı penaltı kararı sonrasında öyle çok büyük tepki göstermediler.
Bu da şunu gösteriyor; Takım disiplinli! Demek ki teknik direktör Şenol Güneş, bu disiplini oyuncularına vermiş.
O disiplin verilmemiş olsa o penaltılarda oyuncuların hepsi isyan bayrağını çekip, en az bir-iki sarı belki de kırmızı görürdü.
Ama kararlarını ve tavırlarını öyle yapmayıp mücadeleye yöneldiler.
Sonuç ne oldu? Kazandılar.
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:25
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 21.45 | Napoli - Beşiktaş
Toplam 9
Yorum
x-ray Azerbaycan'ın bir çok kanalı ücretsiz maç yayınlıyor.Bizim ülkemizde ise insanların bütün keyfine istimlak koyanlara yazık olsun,ayıp ya.Bu yayınları alan değil verenler utansın.
- ‘Florya’yı vermem’
Toplam 33
Yorum
muhid Kıraç gs ninüstünden elini çek yeter verdiğin zararlar.
- Arda Turan'dan imalı mesaj
Toplam 3
Yorum
ua Barcelona da ne yedin içtin de bu hale geldin sen be kardeşim.
Bunun adı isyan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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