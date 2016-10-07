Peşini bırakmayız
Mario Gomez’in satışından 3.5 milyon euro gelir bekleyen siyah-beyazlılar, satışın 1.1 milyon euro gösterilmesine isyan etti
Beşiktaş'ın en az 3.5 milyon euro gelir beklediği Mario Gomez'den kötü haber geldi... Alman Futbol Federasyonu'na başvurarak Gomez'in sözleşme örneğini talep eden siyah-beyazlı yönetim 1.1 milyon euro rakamını görünce şok oldu. Beşiktaş'la temas kuran Fiorentina Spotif Direktörü Pantaleo Corvino, Gomez'i Wolfsburg'a çok düşük şartlarda sattıklarını çünkü Alman ekibi dışında herhangi bir takımdan teklif almadıklarını söyledi. Beşiktaş yönetimi ise Alman yetkililere, "Bu işin peşini bırakmayacağız" mesajını gönderdi.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 21:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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