 Peşini bırakmayız – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Peşini bırakmayız

    Peşini bırakmayız

    ’in satışından 3.5 milyon euro gelir bekleyen siyah-beyazlılar, satışın 1.1 milyon euro gösterilmesine isyan etti

    'ın en az 3.5 milyon euro gelir beklediği 'den kötü haber geldi... Alman Federasyonu'na başvurarak Gomez'in sözleşme örneğini talep eden siyah-beyazlı yönetim 1.1 milyon euro rakamını görünce şok oldu. Beşiktaş'la temas kuran Spotif Direktörü Pantaleo Corvino, Gomez'i 'a çok düşük şartlarda sattıklarını çünkü Alman ekibi dışında herhangi bir takımdan teklif almadıklarını söyledi. Beşiktaş yönetimi ise Alman yetkililere, "Bu işin peşini bırakmayacağız" mesajını gönderdi.
    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 21:14
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