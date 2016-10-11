 Kaf Kaf’a ABD’li pivot – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    Kaf Kaf’a ABD’li pivot

    Kaf Kaf’a ABD’li pivot
    Toto Basketbol Ligi'nde yenilediği teknik ekip ve kadrosuyla çıktığı ilk maçta evinde Banvit'e 18 sayı farkla kaybeden P., faturayı pota altına kesti. Yeşil-kırmızılılar hazırlık dönemi ve ilk hafta bekleneni veremeyen yeni transferlerden pivot Josh Boone ile yollarını ayırma kararı aldı. İzmir ekibi, Boone'un yerine Yunanistan'da AEK'da oynayan 28 yaşında, 2.06 boyundaki Josh Owens'la anlaştı.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:41
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