Kaf Kaf’a ABD’li pivot
Spor Toto Basketbol Ligi'nde yenilediği teknik ekip ve kadrosuyla çıktığı ilk maçta evinde Banvit'e 18 sayı farkla kaybeden P.Karşıyaka, faturayı pota altına kesti. Yeşil-kırmızılılar hazırlık dönemi ve ilk hafta bekleneni veremeyen yeni transferlerden pivot Josh Boone ile yollarını ayırma kararı aldı. İzmir ekibi, Boone'un yerine Yunanistan'da AEK'da oynayan 28 yaşında, 2.06 boyundaki Josh Owens'la anlaştı.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 21:41
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Grupta iddiamız arttı
Toplam 4
Yorum
acıyorum 94 te 5-0 yendğimiz kadrodaki isimler oynasaydı en azından bir tane atardık yav bu ne. artık milli takıma acı-yorum.
- Fener'den Sosa bombası!
Toplam 33
Yorum
murat gelsin bakıyım
- Altyapı şov yaptı
Toplam 1
Yorum
murat allah aşkına artık FENERBAHÇE şu cocukları görsün ve oynatsın her yıl a takıma 1 tane genç yıldız katılsın
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