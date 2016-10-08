Çalımbay bugün imzayı atıyor

Süper Lig'de Antalyaspor, prensipte anlaştığı teknik direktör Rıza Çalımbay'a bugün resmi imzayı attıracak. Sözleşmenin 1.5 yıllık olacağı ve tecrübeli teknik adamın imza sonrası takımın akşam idmanına çıkacağı öğrenildi. Morais ile yollarını ayıran 2 puanlı Antalya'nın yönetimi, Çalımbay'a Ocak ayında transfer sözü de verdi.