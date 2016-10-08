Çalımbay bugün imzayı atıyor
Süper Lig'de Antalyaspor, prensipte anlaştığı teknik direktör Rıza Çalımbay'a bugün resmi imzayı attıracak. Sözleşmenin 1.5 yıllık olacağı ve tecrübeli teknik adamın imza sonrası takımın akşam idmanına çıkacağı öğrenildi. Morais ile yollarını ayıran 2 puanlı Antalya'nın yönetimi, Çalımbay'a Ocak ayında transfer sözü de verdi.
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan flaş karar
Toplam 2
Yorum
GSLi1905 Yazık olmuş. Allah aşkına yazık bu kadınlar futbolun gideri ne kadardı çok merak ettim!
- Uğur formayı geri istiyor
Toplam 1
Yorum
aga Uğur Mustafa Yumlu ve Zeki gibi bir adamlar varken sen formaya hep kavuşursun, çalışmana gerek yok.Bankoooo....
- "Türkiye savaşarak beraberliği kurtardı"
Toplam 2
Yorum
....... KARTALLO : SEN SAHİ Mİ SÖYLÜYORSUN. KİH KİH.
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