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Haberler Yüzme Olimpiyat yüzücüsü Şadan Derya Erke vefat etti

Olimpiyat yüzücüsü Şadan Derya Erke vefat etti

Türkiye'yi iki kez olimpiyatlarda temsil eden milli yüzücü Şadan Derya Erke, 42 yaşında hayata veda etti. Yarın toprağa verilecek olan Erke için İBB Spor İstanbul Genel Müdürlüğü’nde tören düzenlenecek.

Yüzme Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 Perşembe 16:15
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Olimpiyat yüzücüsü Şadan Derya Erke vefat etti

Yakalandığı amansız hastalığı yenik düşen rekortmen eski milli yüzücü ve olimpiyat sporcu Şadan Derya Erke, 2000 Sydney Yaz Olimpiyat Oyunları ve 2004 Atina Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sırt üstü yüzmede Türkiye'yi temsil etti. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olan Erke, 2017 yılından beri İBB Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul'da yüzme branşı sorumlusu olarak çok sayıda İstanbullunun hayatına dokundu.

SPOR İSTANBUL'DAN UĞURLANACAK

İki olimpiyat başta olmak üzere, ülkemizi çok sayıda uluslararası üst düzey organizasyonda başarıyla temsil eden Şadan Derya Erke, yarın son yolculuğuna uğurlanacak. Erke için ilk önce Spor İstanbul Genel Müdürlüğü önünde saat 10.30'da veda töreni düzenlenecek. Erke, Ortaköy Büyükmecidiye Cami'inde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

ŞADAN DERYA ERKE'NİN BAŞARILARI

1999 Balkan Gençler Şampiyonası 100-200m Sırtüstü 2.lik

2000 Sydney Olimpiyatları Sırtüstü Yüzme

2000 Akropolis Yüzme Turnuvası 50m Sırtüstü 3.lük/100-200m Sırtüstü 2.lik

2001 Luxemburg Yüzme Turnuvası 50m Sırtüstü 3.lük/100-200m Sırtüstü 2.lik

2002 Almanya Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası 100m sırtüstü yarı final/ 200m sırtüstü final

2002 Rusya Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası 200m sırtüstü yarı final

2003 Akropolis Yüzme Turnuvası 200m sırtüstü 3.lük

2003 İrlanda Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası 200m sırtüstü yarı final

2004 Madrid Avrupa Yüzme Şampiyonası 100m sırtüstü yarı final/ 200m sırtüstü yarı final

2004 Viyana Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası 200m sırtüstü yarı final

2004 Luxemburg Yüzme Turnuvası 100-200m sırtüstü 2.lik

2004 Atina Olimpiyatları 200m sırtüstü

•2005 İspanya Akdeniz Oyunları 200m sırt üstü final/ 100m sırt üstü final

2006 Brezilya Dünya Yüzme Kupası 200m sırtüstü 3.lük

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