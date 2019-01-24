Bedensel Engelliler Yüzme Türkiye Şampiyonası yarın başlayacak

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Aksaray Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek ve 3 gün sürecek şampiyonaya 40 kulüpten 169 sporcunun katılacağı belirtildi.

Organizasyonda, Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası'ndan madalya ile dönen milli sporcular Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk ve Beytullah Eroğlu'nun da mücadele edeceği aktarıldı.

Yüzücüler; serbest, sırtüstü, kurbağalama, kelebek ve ferdi karışık disiplinlerinde madalya için yarışacak.