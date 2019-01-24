Bedensel Engelliler Yüzme Türkiye Şampiyonası yarın başlayacak
Bedensel Engelliler Yüzme Türkiye Şampiyonası yarın Aksaray'da başlayacak.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Aksaray Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek ve 3 gün sürecek şampiyonaya 40 kulüpten 169 sporcunun katılacağı belirtildi.
Organizasyonda, Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası'ndan madalya ile dönen milli sporcular Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk ve Beytullah Eroğlu'nun da mücadele edeceği aktarıldı.
Yüzücüler; serbest, sırtüstü, kurbağalama, kelebek ve ferdi karışık disiplinlerinde madalya için yarışacak.
- 24.1.2019 19:14
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Bedensel Engelliler Yüzme Türkiye Şampiyonası yarın başlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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