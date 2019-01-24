Bedensel Engelliler Yüzme Türkiye Şampiyonası yarın başlayacak
24 Ocak 2019, Perşembe
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yarın başlayacak

Bedensel Engelliler Yüzme Türkiye Şampiyonası yarın başlayacak

yarın 'da başlayacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek ve 3 gün sürecek şampiyonaya 40 kulüpten 169 sporcunun katılacağı belirtildi.

Organizasyonda, Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası'ndan madalya ile dönen milli sporcular , Sevilay Öztürk ve 'nun da mücadele edeceği aktarıldı.

Yüzücüler; serbest, sırtüstü, kurbağalama, kelebek ve ferdi karışık disiplinlerinde madalya için yarışacak.

  1. 24.1.2019 19:14
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