Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF)'nin ev sahipliğinde İstanbul Beylikdüzü'nde devam eden CMAS 20. Paletli Yüzme Avrupa Gençler Şampiyonası'nda dün havuz yarışlarının son mücadeleleri yapıldı. Final yarışlarında bayanlar ve erkekler, 50 metre dip, 800 metre suüstü monopalet, 4x100 metre suüstü monopalet bayrak disiplinlerinde şampiyonluk için palet vurdu. Şampiyona bugün yapılacak açık su yarışlarıyla son erecek.



Muhammed'den 3 altın madalya



İlk iki gün yapılan yarışlarda 2 altın madalyaya imza atan Milli Sporcu Muhammed Emin Bay, dünkü 800 metre suüstü monopalet müsabakasında, Türkiye'ye 3. Avrupa Şampiyonluğu'nu getirdi. Bu yarışı 6.37.12 dakikada bitiren Muhammed Emin Bay, altın madalya kürsüsünde Türk bayrağını dalgalandırdı.

Erkekler 4x100 metre suüstü monopalet bayrak yarışında, Tuğcan Kaytar, Metehan Ali Güneyli, Yiğit Yılmaz ve Onur Berke Kuyumcu'dan oluşan Paletli Yüzme Genç Milli Takımı, 2.30.14 dakikalık derecesiyle bronz madalya kazandı. Bu yarışta Rusya, 2.28.62'lik derecesiyle Avrupa Şampiyonu olurken, Yunanistan 2.29.95 dakikalık derecesiyle gümüş madalya kazandı.



Havuz yarışlarının son gününde Ruslardan 2 dünya rekoru



Bayanlarda 800 metre suüstü monopalette altın madalya alan Rus Ekaterina Mikhailushkina 6.54.52 dakikalık derecesiyle yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Rus bayan takımından 4x100 suüstü monopalet bayrak yarışında yeni bir dünya rekoru daha geldi. Rus takımı yarışı 2.40.52 dakikada tamamlayarak Avrupa Şampiyonu olurken, bu disiplinde yeni dünya rekorunun da sahibi oldu.



İlk üç günkü yarışlarda 8 dünya rekoru kırılmıştı



Avrupa Şampiyonası'nın ilk üç gün yapılan yarışlarında 8 dünya rekoru kırılmıştı. Paletli Yüzme Genç Milli Takımı, erkeklerde 2 altın 5 gümüş, 3 bronz madalyaya imza atmıştı.



194 sporcu yarışıyor

3 Ağustos Cuma günü sona erecek olan Avrupa Şampiyonası yarışlarında 17 ülkeden 94'ü bayan, 100'ü erkek 194 sporcu katılıyor. Yarışlar suüstü monopalet, çift palet, dip, tüp, bayrak yarışları ve açık su yarışları disiplinlerinde gerçekleştiriliyor.

