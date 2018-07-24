Yüzücü Mintaz, Avrupa şampiyonu oldu
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Yüzücü Mintaz, Avrupa şampiyonu oldu

    Yüzücü Mintaz, Avrupa şampiyonu oldu

    Sakaryalı 17 yaşındaki milli yüzücü , 'nın başkenti 'te yapılan 2018 Inas Games'de 1 gümüş, 2 bronz madalya alarak Avrupa şampiyonu oldu.

    'da 2 yil once altın madalya ile şampiyon olan , geçtiğimiz günlerde 'de düzenlenen ' Gamesde' 50 metre serbest'te 2'inci olurken, kelebek ve sırtta 3'üncü oldu. Türkiye Özel Sporcular Federasyonu adına yarışlara katılan ve Atlantis Yüzme Kulübü antrenörleri tarafından çalıştırılan Mintaz'ın Antrenörleri Yigit Erdeniz ve Semih Ayan yaptığı açıklamada, "Ahmet 'da ki Avrupa şampiyonasında 9 yarışta 8 kere finale kaldı ve 3 madalya alarak bayrağımızı dalgalandırdı. 10 gün sonra İrlanda Dublin'de düzenlenen IPC'nin Avrupa şampiyonasında da iyi dereceler yapmak için dinlenmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.
    1. 24.7.2018 16:10
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