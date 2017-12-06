 Bakan’dan tebrik – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    Bakan’dan tebrik

    Bakan’dan tebrik
    SPOR Bakanı Osman Aşkın Bak, bedensel engelli dünya şampiyonu yüzücümüz Beytullah Eroğlu için tebrik mesajı yayınladı. 50 metre kelebekte altın, 50 metre sırtüstünde de bronz madalya kazanan Beytullah'ı kutlayan Bakan Bak, "Uluslararası alanda bayrağımızı dalgalandıran Beytullah'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:07
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